Panamá
Precios del combustible en Panamá aumentan a partir de este viernes 2 de octubre
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A partir del 2 de octubre aumentan los precios del combustible en Panamá: la gasolina de 95 octanos sube a $1.424 y el diésel a $1.511.
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Los conductores tendrán que pagar un poco más por llenar el tanque a partir de este viernes 2 de octubre, cuando entren en vigencia los nuevos precios máximos de los combustibles en Panamá.
La gasolina de 95 octanos registrará un aumento de $0.040 por litro, para quedar en $1.424.
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El diésel bajo en azufre tampoco se salva del ajuste. Su precio aumentará $0.019 por litro, para ubicarse en $1.511.
Estos son los nuevos precios En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro serán:
95 octanos: $1.424
91 octanos: $1.318
Diésel bajo en azufre: $1.511
Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre, fecha en que corresponde una nueva actualización.
Los cambios en los precios locales están vinculados al comportamiento de los mercados internacionales de combustibles y petróleo.
Entre los factores que inciden en las cotizaciones están las variaciones en la oferta y la demanda, así como la situación geopolítica internacional.
Para los conductores, el efecto será directo: desde este viernes, llenar el tanque costará unos centavos más, dependiendo del tipo de combustible y la cantidad que cargue cada vehículo.
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