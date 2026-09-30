Precios del combustible en Panamá aumentan a partir de este viernes 2 de octubre

Los conductores tendrán que pagar un poco más por llenar el tanque a partir de este viernes 2 de octubre, cuando entren en vigencia los nuevos precios máximos de los combustibles en Panamá.

La gasolina de 95 octanos registrará un aumento de $0.040 por litro, para quedar en $1.424.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El diésel bajo en azufre tampoco se salva del ajuste. Su precio aumentará $0.019 por litro, para ubicarse en $1.511.

Estos son los nuevos precios En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro serán:

95 octanos: $1.424

91 octanos: $1.318

Diésel bajo en azufre: $1.511

Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre, fecha en que corresponde una nueva actualización.

Los cambios en los precios locales están vinculados al comportamiento de los mercados internacionales de combustibles y petróleo.

Entre los factores que inciden en las cotizaciones están las variaciones en la oferta y la demanda, así como la situación geopolítica internacional.

Para los conductores, el efecto será directo: desde este viernes, llenar el tanque costará unos centavos más, dependiendo del tipo de combustible y la cantidad que cargue cada vehículo.