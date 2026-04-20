Secretaria de Trabajo de EE.UU. renuncia al ser investigada por supuesta conducta indebida

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, renunció a su cargo este lunes, convirtiéndose así en la tercera secretaria en abandonar el gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó este lunes en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.

Cheung aseguró que Chavez-DeRemer había realizado “una labor fenomenal” en su cargo al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas.

Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó anteriormente NBC.

Varios funcionarios fueron suspendidos en medio de la pesquisa.

Además, la investigación puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y al parecer fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.

La salida de Chavez-DeRemer, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó “una gran patriota”

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.

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Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.