Asamblea está obligada a investigar a María E. López

Más que presión, es una obligación de la Asamblea Nacional investigar la denuncia interpuesta por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli contra la presidenta de la Corte Suprema de justicia (CSJ), María Eugenia López, así lo consideran juristas nacionales.

En ese sentido, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Arauz cuestiona el hecho que muchas de las denuncias contra magistrados demoran mucho tiempo en resolverse en el Legislativo.

"Todo mecanismo de administración de justicia requiere que las denuncias y señalamientos sean atendidos de manera ágil, es decir, el que denuncia aspira a que haya una respuesta y el mecanismo de denuncias en contra de magistrados es un sistema que no opera, que no garantiza respuestas y ese sería el tema institucional", manifestó el abogado.

Plantea Arauz que "hay un cuello de botella nuevamente en estos temas de denuncias en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ese cuello de botella es que la Comisión de Credenciales normalmente toma un tiempo muy prolongado en analizar los méritos de las denuncias y hace que este tipo de denuncias se conviertan en infructuosas y la ciudadanía se desilusione del mecanismo de poder revisar y atender quejas y señalamientos y esa es una realidad con la que este sistema de juzgamientos no garantiza y eso sería el punto de partida de la realidad de quien denuncia a los magistrados de la Corte Suprema en su momento".

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho señala que la Asamblea lo que tiene que hacer "es iniciar la apertura de una investigación, admitir el proceso, admitir una investigación, no estamos hablando de algo sencillo sino de un tema bastante delicado, donde una magistrada está usurpando funciones de otro despacho y tratando de incidir en una decisión".

Camacho González indica que claramente la actuación de la magistrada María Eugenia López demuestra un abuso de autoridad, y extralimitación de funciones y ello debe ser investigado para efectos de esclarecer la situación.

"Se supone que las decisiones de los magistrados deben ser independientes, decisiones sin marco de subjetividad, de forma objetiva, pero cuando se plantea de que hay una magistrada que tiene un interés particular y que se entromete en el trabajo de otro despacho hay que actuar. No podemos tener un sistema de administración de justicia donde este tipo de situaciones pasen a la ligera y no se analicen de forma objetiva. Esperamos que se hagan las investigaciones para efecto de aclarar esto que es un tema grave y acreditarse y siga el procedimiento correspondiente según la ley".

En tanto el jurista Alejandro Pérez considera que es importante que esto se investigue, y por ello la Asamblea Nacional tiene que abrir una investigación ya que no se está hablando de cualquier papel que puede inventar cualquiera, sino que se está hablando de un producto terminado, de un esfuerzo de varias personas, que solamente pudo provenir de un despacho de una magistrada y no de la magistrada ponente del recurso de casación por el caso New Business, que interpuso el abogado Carlos Carrillo en nombre de Ricardo Martinelli.

Señala Pérez que "en un país serio, en un país decente, lo mínimo que hay que hacer es investigar para ver si efectivamente esos hechos son ciertos. A mi no me cabe la menor duda que es un hecho cierto, porque expresa la decisión de más de 96 páginas la decisión va bien sustanciada, es decir ataca cada uno de los puntos esgrimidos por la defensa de Martinelli en el recurso de casación, por lo cual tiene que ser una persona que tenía acceso a la casación y si esta casación no provino de otro despacho sino del de la magistrada ella tendrá que dar todas las explicaciones".

Plantea el letrado que hay que interrogar a todos los están involucrados en esta situación, todos los asistentes de la magistrada María Eugenia López y hay que hacer una investigación exhaustiva, porque es bien grave que una magistrada que no sea ponente confeccione una decisión, tan grave que pudiera causar que se inhabilite a un candidato presidencial".

El abogado manifiesta que lo mínimo que tiene que hacer Asamblea Nacional es investigar.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El pasado miércoles 24 de enero la abogada Shirley Castañeda presentó una denuncia contra la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

En las próximas horas la defensa legal de Martinelli estará presentando una segunda denuncia contra la magistrada por violaciones a varios artículos de la Constitución.

La abogada Shirley Castañeda dijo que la denuncia contra López se presentará ante la Asamblea Nacional y señaló que se cuenta con todas las pruebas.

Un borrador de fallo, procedente del despacho de la magistrada María Eugenia López, fue filtrado a los medios de comunicación, donde niega el recurso de casación en el caso New Business, al expresidente Ricardo Martinelli.

Se conoció que se trata de un borrador de fallo que ella mantiene en elaboración dentro de su oficina, a pesar que la magistrada ponente es Ariadne García, por lo cual, la magistrada López estaría usurpando en forma ilegal las funciones de su colega que fue designada como ponente del recurso de casación presentado por la defensa de Martinelli.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!