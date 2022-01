Comunidad LGBTIQ espera avances durante la presidencia de López

La comunidad LGBTIQ de Panamá espera que con la llegada de la magistrada María Eugenia López a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya una respuesta en torno a los casos de matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

Por más de un lustro, cuatro parejas han estado a la expectativa luego de interponer recursos de inconstitucionalidad contra los artículos del Código de la Familia que prohíben el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Linx Arango Schmitt, director de la Fundación Iguales, considera que la elección de una nueva presidenta es una oportunidad clave para hacer justicia para las parejas del mismo sexo, que desde 2016 aguardan por el reconocimiento de su matrimonio civil.

"Esperamos que este nuevo liderazgo tome la iniciativa de reconocer los derechos humanos, protegiendo finalmente a todas las familias panameñas", dijo Arango a Panamá América.

Por su parte el abogado y activista Iván Chanis subraya que con una nueva presidencia en la Corte Suprema de Justicia se presenta un momento excepcional para enmendar años de inacción en el cumplimiento de una de sus funciones: regular la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

Chanis, presidente de la Fundación Iguales, se mantiene optimista en que si se ejerce la responsabilidad de una presidencia protectora de la legalidad, tanto la nueva presidenta como la nueva conformación de la corte dirán sí al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

"Es lo ético y legal, lo que enseña respeto y protección a todas las familias en Panamá", agregó.



El 2 de octubre de 2020, en una audiencia sobre matrimonio igualitario en Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltó la importancia de reconocer el derecho al matrimonio civil entre las parejas del mismo sexo.

Fundación Iguales es una organización que vela por la observancia, promoción y respeto a los derechos humanos y valores democráticos, como vía para lograr la igualdad y eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, recalca que son más de seis años los que las familias de parejas del mismo sexo han experimentado la desprotección directa del Estado.

Esperanza y realidad

Ulises Guelfi, director de la campaña "sí, acepto", también es optimista en relación con los cambios que la magistrada María Eugenia López pueda promover, no obstante, añade que su perfil conservador puede incidir en que el matrimonio igualitario siga sin reconocerse.

"Han pasado más de cinco años desde la primera demanda y ha habido poco movimiento de los casos. No espero tanto avance. Entiendo que ya se están moviendo varios abogados en Panamá para subir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos. Eso significaría una demanda para el Estado y sería una pérdida para el país, que no tiene bases para no aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo", expuso Guelfi.

El directivo puntualiza que es fundamental avanzar en este tema porque como minorías necesitan este respaldo.

"Esto no le quita el derecho a ninguna otra persona y nos ayudaría a tener una sociedad más equitativa", precisó Guelfi.

Durante los últimos años, de acuerdo con Guelfi, ha habido avance en el respeto de los derechos de la comunidad LGBTIQ, pero de igual forma ha habido retroceso.

En este sentido, Guelfi recordó que durante las restricciones de salida por género, a causa de la pandemia, se vulneraron los derechos de los trans.