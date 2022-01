Vaticinan hacinamiento en aulas de clases ante migración de estudiantes hacia escuelas oficiales

Desde alquiler de espacios en locales comerciales hasta la posible compra de escuelas particulares que han cerrado son las opciones que maneja el Ministerio de Educación (Meduca) para que todos los alumnos del sector oficial puedan recibir clases en forma presencial.

La cifra que manejan las autoridades educativas sobre la cantidad de estudiantes que pasarán del sector particular al oficial es de 14 mil, aunque gremios de educadores plantean que puede ser superior.

Aunque la promesa es que ningún estudiante se quedará sin cupo, dirigentes docentes insisten en que la falta de planificación le está saliendo caro al Meduca.

"Se veía venir esa situación, pero no se prepararon. Ahora van a gastar millones de dólares en alquileres y acondicionamiento de locales que no son escuelas y que muchos no reúnen las condiciones de un centro educativo", mencionó Luis López, de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP).

En este sentido, se refirió al espacio habilitado para que los estudiantes de la escuela República de Venezuela den clases, al que calificó como una "trampa de muerte", debido a las divisiones que se instalaron y a la poca seguridad del edificio, ubicado en frente del antiguo plantel, en la avenida Justo Arosemena.

En este caso específico, todavía se desarrolla la licitación para adjudicar la construcción del nuevo plantel, por lo que se prevé que no estará listo hasta dentro de tres años, como mínimo.

Según las autoridades del Meduca, gran parte de los alquileres están vigentes, ya que vienen de años anteriores, sin embargo, reconocieron que la demanda de estudiantes ha superado la capacidad instalada, principalmente en Panamá Oeste.'



Problemas con contratistas ha atrasado la construcción y remodelación de varias escuelas en el país.



Gremios docentes cuestionan al Meduca de haber desaprovechado los dos años en que estuvieron cerradas las escuelas para agilizar los trabajos para que estuvieran listas.



Este programa, coordinado por el presidente Laurentino Cortizo fue instalado el 31 de marzo de 2021 para garantizar que las escuelas estén en condiciones de recibir a los estudiantes.



Cada año escolar migran más estudiantes de la educación particular a la oficial.

Al respecto, el coordinador de la UNEP, Edy Pinto, vaticinó que el panorama al que se enfrentarán es el de aulas llenas de estudiantes, en tiempos en que deben respetarse las medidas de bioseguridad por la pandemia de covid-19.

"Hay que ver que alternativas debe buscar el Ministerio de Educación y el Gobierno para atender a estos estudiantes que por ley tienen que hacerlo, toda vez que la educación es gratuita y obligatoria", dijo.

En cuanto al tema de la falta de planificación, Pinto colocó como ejemplo la escuela República de Costa Rica, en La Chorrera, que fue reconstruida pero a la misma capacidad sin pensar que su matrícula iba a aumentar.

"Esa es una de las escuelas que desde octubre, ya tiene la matrícula saturada", sostuvo el maestro.

El año escolar inicia en ocho semanas, el lunes 7 de marzo, en medio de la expectativa para garantizar que todos los estudiantes estén en sus aulas de clases.

Sobre este particular, la titular de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ha informado, en declaraciones anteriores, que con el programa 'Conescuelas', al 80% de los centros educativos se le han hecho reparaciones y, por otro lado, esperan recibir para el mes de abril, otras 19 escuelas remodeladas.

