Detenciones de barcos de bandera panameña se han incrementado desde marzo 2026; ya superan las de 2025

Las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos han registrado un incremento inusual desde marzo de 2026, superando los niveles registrados durante el mismo periodo en 2025.

Hasta marzo de este año, se contabilizaron 369 detenciones de embarcaciones en puertos chinos, de las cuales 291 correspondieron a barcos panameños.

Según datos desglosados por mes, en marzo se registraron 112 detenciones, de las cuales 93 correspondían a barcos de bandera panameña. En abril, la cifra aumentó a 151 detenciones, 132 de ellas panameñas, manteniéndose la misma proporción durante los primeros días de mayo.

Romel Troetsch, ex presidente de la Cámara Marítima, señaló que “hay que analizar todas las variables detrás de estos números”, recordando que en enero y febrero de 2026 todo se mantenía dentro de los parámetros normales.

Troetsch destacó que, al cierre del primer cuatrimestre de este año, ya se había superado el total de detenciones de barcos panameños en puertos chinos durante todo 2025.

El expresidente de la Cámara Marítima explicó que las inspecciones en los puertos buscan garantizar condiciones laborales, ambientales y de salubridad para los marineros.

Además, le llamó la atención a Troetsch la detención de un barco Cosco, de bandera panameña pero propiedad del Estado chino, que se puede interpretar como un signo de imparcialidad en la aplicación de las regulaciones.