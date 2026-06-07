Empleos y registros de naves, logros de Mulino en Grecia

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, concluyó su visita de Estado en Atenas, Grecia, fortaleciendo la posición de Panamá como uno de los principales registros marítimos del planeta.

Su misión sirvió para reforzar la confianza de los usuarios de la bandera panameña, sellando los vínculos bilaterales entre ambos países y unificando criterios para una colaboración marítima y comercial más sólida y efectiva.

Durante la gira, Mulino se reunió con el presidente de la Republica Helénica y con el primer ministro de Grecia, Konstantínos Tasoúlas y Kyriakos Mitsotakis, respectivamente.

Se manifestó la necesidad de mantener y garantizar un comercio competitivo.'

138

países tuvieron representación en la feria marítima Posidonia 2026. 4

buques panamax, actualmente en construcción navegarán bajo la bandera de Panamá.

Ambos mandatarios fueron testigos, en la Mansión Máximos, de la firma de dos memorandos de entendimiento, uno de colaboración en materia de turismo y otro sobre consultas políticas.

El primer acuerdo busca promover el desarrollo turístico en los sectores público y privado, intercambio de información sobre promoción e inversión, innovación, digitalización, educación y formación profesional.

Por su parte, el acuerdo de consultas públicas se da con la finalidad de fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales existentes y la cooperación para activar diferentes áreas entre ambos países.

Mulino recibió de parte del presidente Tasoúlas la condecoración de La Gran Cruz de la Orden del Redentor, la más alta distinción honorífica que otorga Grecia a mandatarios por su contribución en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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El mandatario panameño acompañó al primer ministro griego en la inauguración de la feria marítima internacional Posidonia 2026.

Este evento, que se celebra cada dos años en Atenas, reúne exposiciones y facilita encuentros internacionales importantes del sector marítimo y naviero. Este año participaron más de 2 mil expositores de 138 países.

El presidente Mulino también se reunió con miembros de la comunidad de armadores griegos, quienes son los principales usuarios del registro de naves panameño.

Su volumen de embarcaciones moviliza gran parte de la carga mundial y aporta ingresos fundamentales para la economía panameña.

Este sector representa en la bandera panameña unos 500 barcos y en el transporte de la carga del mundo, un porcentaje superior al 20%.

Otro logro de la visita del presidente Mulino fue la consecución de nuevas oportunidades de empleo para marinos panameños a través de la naviera Tsakos Shipping Trading, uno de los principales grupos navieros de Grecia, que anunció que cuatro buques tanqueros panamax, que están en construcción, serán registrados bajo bandera panameña.

Ante más de mil participantes en la recepción a la que acudieron representantes empresariales y del sector público griego, así como miembros de la comunidad panameña que participaron en Posidonia 2026, el presidente Mulino aseguró que cuidará a sus socios comerciales en Grecia, la mayor marina mercante del mundo.

Para ello, instruyó a la Cancillería, a la Autoridad Marítima de Panamá y a la Embajada de Panamá en Grecia, a emprender acciones de alto nivel para proteger el sector.

Por la importancia de esta visita, Mulino, quien asistió con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, se hizo acompañar de una delegación de alto nivel que incluyó a Julie Lymberopulos Karnakis, embajadora y cónsul general en Grecia; el canciller Javier Martínez-Acha; José Ramón Icaza, ministro del Canal; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil; Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima; Salomón Shamah, director general de Promoción Turística de Panamá; Alberto Vallarino, exministro de Economía; y Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal.