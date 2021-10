Falsedad imperó en pruebas contra RM

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, en el segundo juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, el cual entra en su etapa final a partir de hoy, ha podido demostrar una serie de inconsistencias y falsedades con los propios testimonios de la fiscalía.

Alfredo Vallarino Almán, miembro del equipo de defensa de Martinelli, manifestó que a través de los propios testigos de la fiscalía han podido demostrar cómo el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, fue armado con la finalidad de perjudicar al exmandatario panameño.

"Nosotros hemos podido probar por los testimonios relacionados al propio generador de los supuestos papeles que le han puesto a reconocer a los testigos, él cual ha dicho que dentro de dicha documentación hay muchos documentos falsos y dijo que no podía determinar cuántos", indicó el defensor.

Vallarino agregó que también han logrado demostrar que los sellos de autenticación que mantiene dicha documentación, son falsos y que los mismos no pudieron darse en las fechas que la fiscalía buscó sustentar que se dieron.

"Esta advertencia la hacemos para que el procurador general de la nación, Javier Caraballo, porque hay un delito que se llama falsedad de documentación pública, es decir, cuando se agarra un documento público y lo altera, se comete el delito antes mencionado, si se le agrega información a ese documento público, se le llama falsedad ideológica", sentenció el jurista.

El presidente de la APAP enfatizó que el llamado es para los fiscales, ya que su propio testigo les dijo que en los cuadernillos hay documentación falsa, "ustedes lo saben y hay un artículo muy claro en el Código Penal que dice que la misma pena que se aplica para el que los falsificó, se aplica para quien los use".

Añadió que esta es una advertencia que ya la hizo en la sala de audiencia.'

"Para esos fiscales que usen documentos falsos, a sabiendas de que lo son, como ha pasado en este juicio, la pena es igual como si lo hubieran hecho con pleno conocimiento", dijo.

Hay que indicar que a partir de mañana, la defensa de Ricardo Martinelli, entra en etapa probatoria.

Ante esto, Vallarino indicó que la defensa entra en su etapa probatoria y que las personas pueden creer lo que le dicen algunos medios contrarios a Martinelli, sin embargo, aseguró que ellos están haciendo un "juicio extraordinario".

El expresidente Martinelli a través de su cuenta de Twitter también reaccionó a las pruebas que presentó la fiscalía en su contra.

"Cosas que no salen en medios de la mafia que cogobernó con #narcovarela: 1."testigo protegido" admitió que hizo cientos de papeles falsos y no puede decir cuántos son. 2.Sellos de autenticación son falsos y las fechas no coinciden. Ya los fiscales sabían que muchos eran falsos", dijo el exgobernante panameño.

Quien también reaccionó a la forma abrupta en la que la fiscalía culmino su desahogo probatorio, fue el abogado Sidney Sittón.

"Fiscalía acaba de finalizar su práctica de pruebas, en el juicio a Ricardo Martinelli. Terminaron leyendo documento intrascendente de 3 páginas, sin abrir la evidencia digital y sin hacer peritaje informático forense de dispositivos o evidencias. La defensa los apaleó", puntualizó el jurista.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del exgobernate señaló: "De caso pinchazos a caso flateado. Fiscalía, culminó material probatorio. Testigos parecían de la defensa, ninguno vinculó a Martinelli. Supuestas pruebas, del supuesto delito informático, no incluyeron evidencias digitales; es como acusar a alguien de homicidio, sin cadáver".