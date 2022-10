Falta de fiscalización por parte del TE llevó a irregularidades en APP

La falta de fiscalización y verificación por parte del Tribunal Electoral han sido las principales razones que llevaron al escándalo en la recolección de firmas por parte de los precandidatos de libre postulación.

Con la aplicación de la app para recoger firmas de apoyo se detectaron irregularidades, lo cual ha generado que se abra una investigación a profundidad, no obstante, por parte del Tribunal Electoral se culpa a los activistas.

En medio de este escándalo hay quienes plantean que el Tribunal Electoral ha fallado en sus funciones y ahora quiere culpar a los ciudadanos que están recogiendo las firmas.

Al respecto, el abogado Roberto Ruiz, quien desistió de seguir recogiendo firmas y que impulsó la revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad de Panamá, señala que si el Tribunal le da las herramientas a los ciudadanos para este proceso, tiene que darle seguimiento, una fiscalización diaria y constante sobre cómo se está manejando el sistema.

"En el caso del app si se estaba usando bien, se supone que el Tribunal debe validar esas firmas luego de verificar que haya cumplido con la captura biométrica y que se haya cumplido con el video y eso era lo que no estaba pasando y de allí que ha reventado todo este problema, porque se han dado cuenta de que el app era vulnerable y el Tribunal no estaba haciendo su trabajo en hacer verificación", destaca.

Recalca: "Si hay culpa del Tribunal por omisión porque tiene que dejar claro cuál es su función, no es solamente decirle al ciudadano, aquí tienes esta herramienta utilízala, ellos tienen que fiscalizar que se esté haciendo buen uso de esa herramienta y si no hacen esa función, ellos están omitiendo esa responsabilidad que les corresponde".

Plantea que: "No pueden señalar simplemente al ciudadano que está cometiendo una irregularidad, porque la irregularidad la cometió porque el TE no le está poniendo un alto. Le está diciendo, estás haciéndola mal, te voy a suspender para evitar que sigas usando, entonces el Tribunal ha fallado por completo e incluso ellos tienen que hacer por la auditoría que se está mandando si esa herramienta es fiable o no".

Sobre el tema, el especialista en Ciencias Políticas y precandidato a diputado por la libre postulación, Richard Morales, explica que es necesario cuál sea el método que se utilice fiscalizar y supervisar el proceso con seriedad. A su juicio, hay una especie de complicidad implícita con estas prácticas clientelares y de amañar el proceso en la medida que se permite continúe a pesar de que los propios candidatos se percatan de ella.

Aclara que no fue hasta que surgió el escándalo y surgen una serie de denuncias seguidas que verdaderamente reaccionan. Acepta que no va a haber ningún método perfecto, por ello siempre se va a requerir la fiscalización seria de parte del Tribunal y si este no cumple con esta función seguiremos viendo esta distorsión.

Desde su punto de vista hay problemas más serios que el tema de la recolección de firmas, y es el caso de la utilización de dinero en la política y que haya personas dispuestas a pagar para conseguir firmas y votos, o pagar para amañar el uso de la aplicación, "pero igual hemos visto que cuando era recolección de firmas con libros móviles de igual forma se veían enormes irregularidades, así que a la larga se da por el papel del dinero en la política. Pero también con la complicidad implícita del propio TE que permite que estas prácticas se den", indica.