Llegó la hora de cambiar método para nombrar a maestros y profesores

El nombramiento de educadores es uno de los talones de Aquiles del sistema educativo que, a juicio del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, tiene que revisarse para evitar que los estudiantes pasen semanas y hasta meses sin maestros y profesores.

"Es necesario que se contrate de forma y ágil a los profesores. No decimos que no tienen que pasar por un filtro, pero que ese filtro no sea eterno", consideró el Ombudsman.

Leblanc es del criterio que el sistema, probablemente, "ya no funciona", debido a que muchos estudiantes quedan privados de contar con educadores desde el día 1 de clases.

Este año, por ejemplo, luego de los nombramientos realizados por concurso, todavía quedan más de 800 plazas por ser ocupadas.

Hace un mes, había escuelas que le faltaban más de 10 educadores lo que incide en la formación académica de los estudiantes.

Autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) sostienen que estas vacantes surgen por imprevistos como renuncias, licencias por gravidez y estudios, cambios de posición dentro del sector educativo u otras instituciones, fallecimientos y jubilaciones.

Atribuyen a las direcciones regionales la falta de una comunicación oportuna para conocer con anticipación cuando un educador deja su posición.'



Las comisiones de selección de personal que estructuran las ternas para que el ministro de Educación realice los nombramientos, son organismos colegiados integrados por representantes del Gobierno, padres de familia, maestros y profesores.



La Ley Orgánica de Educación establece un solo concurso de nombramientos, sin embargo se dan segundas y hasta terceras convocatorias para depurar las vacantes que no se pudieron sacar inicialmente.



Otra falla del sistema es la falta de estabilidad de los docentes. Muchos cuentan con varios años laborando sin lograr la permanencia. También, se suma la falta de partidas presupuestarias para estos nombramientos.

¿Por qué es lento nombrar posiciones docentes una vez iniciado el año escolar?

Para el secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), Fernando Ábrego, existe una manipulación política por parte de los gobiernos de turno para "acomodar a personas allegadas".

También, denunció la 'venta' de nombramientos por parte del Gobierno, que no es denunciada por temor de los afectados a que no los nombren en los siguientes años.

Ábrego concuerda con el Defensor del Pueblo en exigir una revisión de la ley para corregir lo que llamó 'deformaciones' legales.

Recomendó erradicar el centralismo 'enfermizo' de la información para atender las necesidades de nombramientos, ya que quienes sufren la falta de educadores y la pérdida de contenidos son los estudiantes.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), Luis Sánchez, se inclina porque se convoque una segunda vuelta de nombramientos que pueda suplir las vacantes que se van generando, así como que las selecciones se realicen por méritos.

En tanto, Humberto Montero, del Frente de Educadores Independientes (Frenei) manifestó que el programa de nombramientos que actualmente usa el Meduca no llena las expectativas.

"Es ahí donde se afectan los concursos de nombramientos todos los años y los docentes se quejan porque la plataforma Provel no llena las expectativas", dijo.

Montero sugirió mejorar la herramienta informática para facilitar el proceso al docente y contar con un plan B que sería el anterior trámite de permitir a los aspirantes llenar formularios.