Padres y docentes claman por reforma integral a la educación

Si bien el sistema educativo panameño, y sobre todo en el sector público, vive sumido en constantes crisis, en los últimos años ha quedado demostrado que cada vez la situación es peor y los estudiantes son los más afectados por esta realidad.

Nombramientos de docentes en destiempo, planteles en mal estado, falta de laboratorios y estructuras para bachilleratos especializados, constantes paralizaciones son algunos de los factores que influyen en que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea deficiente.

Aunque las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) se han comprometido en estar preparados para el inicio del periodo escolar 2024, las esperanzas de docentes y padres de familia no son tan altas.

El año escolar 2024 comienza el 4 de marzo para los estudiantes, pero los educadores deben estar en las aulas una semana antes (26 de febrero) para lo que se conoce como el tiempo de preparación.

Tanto docentes como padres de familia reconocen que aunque hay presupuesto para que no haya inconvenientes, falta voluntad y políticas por parte de las autoridades a fin de que el periodo escolar se inicie sin mayores problemas.

El dirigente de los padres de familia, Alcides Batista, reconoce que todos los inicios del año escolar se viven los mismos traumas, por ello aboga por una reforma educativa integral, donde se tome en cuenta a todas las partes involucradas.

"Es necesario una reforma del sistema educativo, el sistema ya está obsoleto, los programas de enseñanza, todo ha quedado atrás y eso no llena las expectativas, los estudiantes no salen bien preparados. Es algo que es urgente de que ese tema se toque, pero las autoridades prefieren concentrarse en hacer negocios y mientras tanto el problema en la educación continúa, porque la educación no es un negocio para el Estado, no pueden robar, por eso que no hay política pública para mejorar la educación", plantea de forma tajante Batista.

El dirigente muestra preocupación que casi nunca se cumple con el tiempo que deberían los estudiantes recibir clases, ello debido a diversos aspectos.

Incluso explica que en algunos planteles los propios padres de familia han tenido que colaborar de sus propios bolsillos para habilitar nuevas estructuras en beneficio de los estudiantes.

En medio del panorama que se vive, Batista espera que las clases que desarrollen sin contratiempos y que el Gobierno cumpla con las promesas de reparar los planteles en mal estado.

Por su parte, Humberto Montero de la Asociación de Maestros Veragüenses (AMAVE) plantea que los gremios magisteriales no se oponen a una reforma educativa. Incluso explica que los docentes desde hace años han presentado una propuesta que incluye los deberes y derechos que todas las partes involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

"Nosotros los gremios lo hicimos hace años, usted cree que alguien se ha inmutado, que así como hay la carrera judicial, policial, bomberil, nosotros tenemos nuestro borrador de ley de la carrera docente, pero nadie se atreve a tocar esta propuesta, y allí se contemplan los deberes y derechos, no solamente de los docentes, aquí se habla mucho de la capacitación docente, pero se tiene que incluir a todos", expresa.

Es de la opinión que no se puede culpar al docente por el fracaso de los estudiantes, porque hay responsabilidad de los padres de familia y del propio alumno. En ese sentido, lamentó que al menos 40 mil estudiantes tengan que hacer reválida y muchos otros tendrán que repetir el año completo.

"¿Qué hicieron los chicos en el primer y segundo trimestre?, se pregunta Montero quien indica que el paro del 2023 se registró el 23 de octubre y ya se había dado un mes de clases del tercer trimestre " y teníamos contenido avanzado y en noviembre se dan contenidos que son meros trámites, y ahora van a decir que el estudiante se quedó por culpa del docente, no estamos de acuerdo, porque nosotros avanzamos en los contenidos y es lamentable que el estudiante de primer y media no tengan una responsabilidad y el padre de familia tiene que estar vigilante".

Sobre las condiciones de los planteles, el dirigente magisterial, explicó que es poco probable que el Meduca pueda reparar las escuelas, porque solo podrán usar la mitad del presupuesto del 2024, ya que le corresponderá al Gobierno entrante ejecutar el resto.

Montero también cuestionó los inconvenientes que se han registrado en el proceso de selección de las 3,200 vacantes que se disputan más de 20 mil docentes.

El Meduca contará en el 2024 con un presupuesto de 3,594 millones de dólares, pero hay un acuerdo que la administración saliente solo puede ejecutar el 50% de esos fondos.

Recientemente, los directores nacionales y regionales de educación se reunieron con autoridades del Meduca para coordinar las actividades del presupuesto 2024 y garantizar la calidad de los aprendizajes para este año lectivo.

En el encuentro se abordaron temas como balance de indicadores del plan trabajo 2023, intervención de la Contraloría, ejecución para el 2024, Fondo Agropecuario, cronograma de plan de inversión de cada región educativa, entre otros.

El director General de Educación, Guillermo Alegría, señaló que en la reunión se proyecta y analiza el cronograma de las diferentes actividades presupuestarias, para los próximos seis meses del año, con el acompañamiento de la Contraloría de la República y, del Meduca, con finanzas, asesoría legal, planificación, presupuesto, para desarrollar un plan para que las escuelas estén totalmente equipadas.

Revisaron el calendario de actividades del plan de inversión, acciones de capacitación y perfeccionamiento de verano, nombramientos docentes, administrativos y de concursos, acciones de evaluación, informe de proyectos de infraestructura, cierre de gestión 2019-2024.

