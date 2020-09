Recomendaciones para hacer el aprendizaje más fácil en casa

A un mes y medio de haber iniciado las clases a distancia en los centros oficiales y ya a varios meses de que las escuelas particulares también estén impartiendo clases virtuales, los especialistas señalan que los niños están viviendo situaciones de mucho estrés, incluyendo a las familias, por diversas razones que pueden estar ocurriendo, y más aún al tener que dar clases en casa con sus padres.

Según la psicóloga y maestra de grado, María Isabel Borrero, los niños aprenden con los padres el 10% de lo que pueden aprender con un maestro.

"Con los papás van a pelear con los niños, porque no quieren estudiar, no hacen caso, mientras que con la maestra ponen una atención distinta, pero la situación que se vive es otra y como padres debemos adaptarnos", aseguró.

Entre las recomendaciones que la especialista brinda para que la educación en casa sea más llevadera está que si el niño no quiere hacer la tarea y usted como padre está impaciente, lo mejor es dejarlo y cuando esté más tranquilo retomar lo que quedó pendiente.

Destacó que las peleas hacen que el niño le tome mucha rabia al colegio y al aprendizaje. Si el niño solo quiere trabajar 10 minutos, se trabaja con él, pero en este tiempo tiene que estar completamente dedicado al deber escolar.

Enfatizó que hacer horarios es otro mecanismo que es muy funcional dependiendo de las edades. Entre los niños del Kinder a segundo de primaria, que son la edad donde hay mucho aprendizaje nuevo, si las clases son virtuales, el contacto con la maestra debe ser de hora a hora y media y descansar otra hora y dar clases, después que almuercen o merienden, que caminen o corran o que hagan otras cosas para luego estar dispuestos a trabajar las tareas. No se deben dejar tantos deberes porque se genera un estrés mayor en casa.

Ya de tercero de primaria a sexto, que ya están más grandecitos, podrían trabajar 4 horas con 20 minutos de receso entre cada hora y se aprovechan 4 distintos tiempos de materias, luego reforzar las clases con algunas tareas.

Los maestros no deben abandonar a las familias en estos momentos de estrés que están viviendo muchas personas por diversos motivos, hacer una estrecha comunicación con los padres, porque todos los niños no están en igualdad de condiciones, para que la estructura de aprendizaje sea más flexible y no tan demandante.



Buscar hacer tratos con los niños de las cosas que le gustan, puede ser otra medida que ayude al aprendizaje, explicó la psicóloga.



Si termina la tarea, entonces juega un rato. Los pequeños también se cansan de estudiar y buscan mil excusas para no atender lo que se les está pidiendo que desarrollen o que estudien para las notas sumativas.