Relevancia de Defensoría del Pueblo es abordada por aspirantes al cargo

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició este lunes el periodo de entrevistas a los postulados para Defensor (a) del Pueblo para el periodo 2026-2031.

Este ejercicio no es vinculante con la decisión que vayan a tomar los diputados, aclaró el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho.

"Al final de cuentas es al Pleno (de la Asamblea) al que le corresponde hacer la elección y en ese momento cualquier diputado puede votar por cualquiera de las personas que haya cumplido los requisitos, haya o no participado de las entrevistas", detalló el diputado Camacho.

En un lapso de más de ocho horas, habían intervenido 12 de los 35 aspirantes, con la excusa de una postulada que no pudo asistir por el deceso de su madre.

La comisión se declaró en sesión permanente hasta que se agote la lista de entrevistados.

Independencia

El rol que debe ejercer la Defensoría del Pueblo para el goce de los derechos humanos de la población, su independencia de injerencia de otros poderes del Estado en sus decisiones y su rol de mediación entre los afectados y el Gobierno fueron los principales puntos abordados por los postulados al cargo.

Eduardo Leblanc, actual Ombudsman, que busca la reelección, bajo el amparo de una nueva ley orgánica de la entidad, fue el orador número 12 en intervenir y le tocó ser cuestionado por varios diputados, debido a su intención de seguir al frente de la institución.'



La Defensoría del Pueblo cuenta con una nueva Ley Orgánica, la No. 504 de 2025.

El periodo del Defensor del Pueblo, de acuerdo a la nueva norma, termina el 31 de marzo del quinto año de su elección.

Hasta las 7:30 p.m. de este lunes, 15 postulados habían pasado el periodo de entrevista de la comisión de Gobierno.

Han sido tres los defensores destituidos en los 28 años de existencia de la entidad, creada en 1997. Estos son Liborio García, Patria Portugal y Alfredo Castillero Hoyos.

Leblanc es defensor desde 2020, cuando fue escogido para culminar el periodo de Alfredo Castillero Hoyos, quien fue destituido por la mayoría de los diputados.

Después, en 2021 fue escogido, nuevamente, para el periodo 2021-2026, en una Asamblea dominada por los diputados de la bancada oficialista PRD-Molirena.

Leblanc aseguró que su independencia se refleja en los 49 informes que ha presentado durante su vigencia.

Pidió a los diputados que lo apoyen para continuar con la transformación de la Defensoría del Pueblo.

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Otra intervención relevante fue la de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Angela Russo Mainieri quien presentó un plan de trabajo de lo que quiere hacer en la Defensoría del Pueblo.

Russo abogó por un presupuesto idóneo para la entidad para poder fortalecer su institucionalidad y levantar el manual de cargo de la Carrera Defensorial, creada por la nueva ley para los funcionarios que allí laboran.

También dio importancia a la misión de mediación y cultura de paz que debe promover la Defensoría mediante métodos alternos, además de fortalecer el observatorio contra la violencia de género.