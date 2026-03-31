José Córdoba y Jiovany Ramos dieron el triunfo de Panamá ante Sudáfrica
Jaime A. Chávez Rivera
- jaime.chavez@epasa.com
- @Jaime_ChavezR
Panamá venció a Sudáfrica 2-1, en el segundo juego amistoso como visitante. El primero había terminado empate 1-1.
Panamá venció a Sudáfrica, en un partido amistoso que tuvo dos versiones. Resistiendo en los primeros 45 minutos en los ataques de Sudáfrica y en el complemento siendo efectivo para salir con una victoria como visitante por 1-2, en juego realizado en el DHL Cape Town Stadium de Ciudad del Cabo.
Sudáfrica con velocidad, toque rápido y presión en el mediocampo, controló en el primer tiempo el partido, tanto fue así, que Aníbal Godoy Adalberto "Coco" Carrasquilla fueron pintados temprano con tarjetas amarillas, en los primeros 45 minutos del encuentro.
Panamá tuvo poca opciones de anotar en el primer tiempo, dos llegadas claras al marco que protegía el portero Ronwen Williams, la primera fue un remate de José Luis "Puma" Rodríguez a los 2 minutos del partido.
La segunda oportunidad de anotar de Panamá fue al minuto 29 por parte de Ismael Díaz, ante un pase del 'Coco' Carrasquilla, pero su remate de cabeza terminó en las manos del portero Ronwen Williams, de Sudáfrica.
El equipo de Sudáfrica también tuvo sus opciones de anotar, donde el más insistente en el ataque fue Tshepang Moremi, quien intentó liderar el ataque de los dirigidos por el belga Hugo Bross.
Inclusive la más clara oportunidad de anotar la tuvo, Sudáfrica, al robar el balón, pero Hlongwane Bongokunhle, se lo perdió ante la salida del portero Mosquera al minutob 43 del partido.
Para el segundo tiempo, Panamá se vio mejor, tuvo más el balón, con más llegadas ante un Sudáfrica que esperaba.
Inclusive el primer gol del partido, se dio gracias al oportunismo de José "Coto" Córdoba, luego del rechazo de balón del portero sudafricano Renaldo Leaner (que había entrado por Williams) al minuto 58 del cotejo.
Pero la reacción de Sudáfrica no se hizo esperar, cuando Mbekezeli Mbokazi, con un tremendo disparo desde afuera del área anotó y empató el partido 1-1 al minuto 64 del juego.
Los panameños se fueron arriba del marcador, luego de un centro de José Luis "Puma " Rodríguez, que fue rematado en buena forma por Jiovany Ramos, que puso adelante a Panamá a los 77 minutos.
Para los minutos finales del partido, Panamá defendió el marcador del partido y salió con la victoria por 1-2, como vistante.
Fue el segundo partido entre Panamá y Sudáfrica, el primer amistoso terminó empate 1-1.
