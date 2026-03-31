Apatel calcula una ocupación del 85 % en Panamá durante la Semana Mayor

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) calcula una ocupación hotelera de al menos un 85 % a nivel nacional durante el asueto de Semana Santa, en la que anticipa "una afluencia histórica de visitantes" para esta temporada enfocada en el patrimonio del histórico Casco Antiguo de la capital de Panamá y el interior del país.



En un comentario enviado a solicitud de EFE, la Apatel explicó este martes que en cuanto a la ocupación hotelera de al menos de un 85 % a nivel nacional, se esperan "picos que podrían superar el 90 % en destinos de alta demanda, particularmente en zonas de playa y áreas con fuerte actividad cultural y religiosa".



La temporada 2026 de Semana Santa "se perfila como un evento de alto impacto cultural y económico, hay alternativas gastronómicas, recorridos en museos y procesiones tradicionales conforman la oferta para quienes deciden permanecer en la capital durante los días santos".



En este sentido, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que proyecta que más de 300.000 visitantes nacionales y extranjeros recorrerán el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, un área Patrimonio Mundial por la Unesco donde hay varias iglesias históricas, con una derrama económica de alrededor de 6 millones de dólares.



Economistas y representantes del gremio turístico de Panamá calculan que el desplazamiento interno y la llegada de turistas internacionales por el asueto de Semana Santa puede generar un impacto económico de entre 100 y 200 millones de dólares en Panamá.