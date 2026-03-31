Trump estima retirada de EE.UU. de Irán en dos o tres semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país prevé "retirarse" de Irán “en dos o tres semanas”, tras asegurar que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares trazados.



"Yo diría que en unas dos semanas, tal vez dos o tres, nos iremos, porque no hay razón para que estemos haciendo esto", respondió el mandatario a una pregunta sobre la situación actual de la guerra en Irán.



"Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles (…) los hemos golpeado muy duro", agregó el republicano para justificar que la mayoría de objetivos militares de Estados Unidos estarían cumplidos.



Además, Trump dijo que es posible que encuentren un acuerdo antes de la retirada pero que eso "ya no importa" porque con los daños que han provocado "les tomará de 15 a 20 años reconstruir" lo que han destruido.



Posteriormente, el mandatario fue cuestionado sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y dijo que la seguridad en la zona ya no será un asunto de Estados Unidos y que " Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos".



Ayer, Trump pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho: "Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo", indicó en Truth Social.



Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.



Mientras, un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait.