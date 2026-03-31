Dirigentes de las cuatro concesionarias de servicio de taxi que operan en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, apelaron a la intervención de los concejales de este distrito para hacer frente a la creciente piratería en el transporte.

Los taxistas aseguran estar siendo víctimas de agresiones verbales por parte de conductores de autos particulares que, desde horas de la madrugada, se ubican en puntos próximos a las piqueras.

Los propietarios de estos vehículos vociferan las rutas hacia donde viajan: "Dicen a las personas que son In Drive y los suben a los carros", todo ello con el conocimiento de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), advierten los taxistas.

El grupo de dirigentes del transporte sugirió la instalación de cámaras de videovigilancia en aquellos puntos donde se ubican los transportes piratas, de modo que puedan ser identificados y sancionados.

Agregan, además, que han aportado evidencia fílmica ante la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y la ATTT, en la que aparecen los dueños de estos autos trasladando personas a diversos destinos.

"Están actuando por encima de la ley", dijo Andrés Esturaín Hernández, quien ha trabajado por 16 años como taxista, añadiendo que quienes abordan estos transportes piratas arriesgan sus vidas.

Uriel Pérez, transportista con 30 años de experiencia, reiteró que la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, que regula el transporte terrestre público de pasajeros en Panamá, modificada por la Ley 34 de 1999, es clara en quienes pueden prestar el servicio de transporte de pasajeros.