El cáncer de colon, también conocido como colorrectal, se mantiene como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por tumores malignos en Panamá. De acuerdo con datos recientes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Registro Nacional de Cáncer de Panamá (RNCP), ocupa un lugar destacado entre las neoplasias más frecuentes. A nivel mundial, es el tercer cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer, con más de 1,9 millones de casos nuevos cada año.

El 31 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon para concientizar sobre esta enfermedad y promover el diagnóstico precoz. En Panamá, las cifras de 2022 revelan 784 casos de cáncer de colon y 320 de recto. Esto lo posiciona junto al cáncer de mama, próstata y estómago como una de las principales causas de mortalidad.

En este contexto, el cáncer de colon muestra una tendencia ascendente, con un ligero incremento en personas menores de 50 años. Esta realidad enciende las alertas en la comunidad médica. El Dr. Miguel Antonio Valdés, especialista en coloproctología, destaca que esta evolución exige mayor atención a la prevención y detección temprana.

El cáncer de colon consiste en una tumoración maligna que se origina en el intestino grueso. En la mayoría de los casos, se desarrolla a partir de lesiones precancerosas conocidas como pólipos. Según el especialista de Hospiten Paitilla, identificar estos cambios a tiempo puede cambiar el pronóstico de la enfermedad.

Entre los principales factores de riesgo destacan la edad superior a 45 años, antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal y enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerativa o Crohn. También influyen síndromes hereditarios como Lynch o poliposis adenomatosa familiar, diabetes tipo 2 y una dieta baja en fibra con alto consumo de carnes rojas y alimentos procesados.

Otros factores incluyen sedentarismo, obesidad, consumo de alcohol, tabaquismo, estrés crónico y mala calidad del sueño. El Dr. Valdés enfatiza que estos elementos aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Reconocerlos permite adoptar medidas preventivas oportunas.

Los síntomas que deben motivar una consulta médica inmediata incluyen sangrado rectal, anemia, pérdida de peso inexplicable y cambios en los hábitos intestinales. También alertan heces más delgadas de lo habitual y dolor abdominal persistente. Una evaluación temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo.

La detección temprana es clave para salvar vidas, por lo que se recomienda iniciar los exámenes de tamizaje a partir de los 45 años o desde los 40 si existen antecedentes familiares. La colonoscopia es el método más efectivo, ya que no solo detecta lesiones premalignas, sino que permite eliminarlas en el mismo procedimiento. Alternativas como la prueba inmunoquímica de heces, el test de guayaco, la prueba de ADN fecal y la colonografía por tomografía computarizada también están disponibles.

El cáncer de colon es altamente prevenible mediante estilos de vida saludables. Se aconseja realizar actividad física al menos tres veces por semana, seguir una dieta rica en fibra como la mediterránea y reducir alimentos procesados. Además, es fundamental evitar el tabaco y el alcohol, mantener un buen descanso y controlar el estrés para disminuir el riesgo.

El tratamiento depende del estadio de la enfermedad, siendo la cirugía el método principal con técnicas laparoscópicas y robóticas cada vez menos invasivas. En etapas tempranas, las tasas de supervivencia a cinco años alcanzan entre 90% y 95%. Los avances en inmunoterapia, pruebas genéticas y colonoscopios con inteligencia artificial han mejorado notablemente el diagnóstico y las opciones terapéuticas personalizadas.