Minsa instala Consejo Técnico de Cannabis Medicinal

El Ministerio de Salud (Minsa) formalizó la instalación del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, un órgano clave para la implementación, seguimiento y fortalecimiento de la Ley 242 de 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en el país.

Dicho Consejo Técnico está conformado por representantes de diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil, lo que asegura un enfoque integral y multidisciplinario en la toma de decisiones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que uno de los objetivos de la Ley de Cannabis Medicinal es normar el derecho que tiene todo paciente de acceder a un tratamiento de cannabis medicinal, bajo normas de seguridad, control, calidad, vigilancia y atención debida por parte del personal médico.

Boyd Galindo mencionó que en la actualidad, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ha emitido un total de tres licencias de fabricación de derivados de cannabis medicinal, y otras en proceso. Asimismo, se ha emitido una licencia para farmacias y se encuentra en evaluación una segunda.

Por su parte, el director de la Dirección de Medicamentos e Insumos y presidente del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, Eric Conte, explicó que en las principales funciones destacan la elaboración de políticas educativas y sociales sobre el uso del cannabis medicinal; la revisión de los reglamentos relacionados con el control, calidad, seguridad y vigilancia; la evaluación de protocolos y guías clínicas; así como el monitoreo de las actividades de importación, producción, investigación y acceso a estos productos.

Conte dijo que el consejo tendrá la responsabilidad de evaluar periódicamente el Programa Nacional de Estudio y Uso Medicinal del Cannabis, analizar informes técnicos, verificar el cumplimiento de la normativa vigente y promover que los productos derivados del cannabis se mantengan accesibles para los pacientes.

El Consejo Técnico de Cannabis Medicinal lo integran:

El ministro de Salud, el ministro de Seguridad Pública, el ministro de Desarrollo Agropecuario, el ministro de Comercio e Industrias, el director general de la Autoridad Nacional de Aduanas, el director general de la Caja de Seguro Social.

Además, dos representantes de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, así como un representante de organizaciones de investigación médico-científica en cannabis medicinal.

La instalación de este consejo se formaliza mediante Decreto Ejecutivo 27 de 2025, tras la designación oficial de sus miembros por parte de las entidades e instancias correspondientes.

El Minsa destacó que este organismo permitirá fortalecer la gobernanza del sistema, garantizar la transparencia en los procesos y asegurar que el desarrollo del cannabis medicinal en Panamá se realice bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y beneficio para la población.

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El Consejo Técnico de Cannabis Medicinal sesionará de manera ordinaria una vez al mes y podrá convocar reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo requieran, además de establecer sus propios estatutos de funcionamiento.