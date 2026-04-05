Una profesión de 'decisiones rápidas'

"De nuestras decisiones rápidas depende la seguridad de nuestro trabajo", resume Kimberly Pittí al desafiante mundo del control aéreo.

Ella es parte de la promoción 052 de controladores de tránsito aéreo de aeródromo, que se graduó la semana pasada.

Luego de 18 meses de formación, la joven de 29 años contó que lo más difícil fue el planteamiento de todo lo aprendido, pues es mucha información y al final cursan una materia que se llama simulación en la que tienen que poner en práctica para lo que se les preparó por tantos meses, en tiempo real.

"Hablamos, resolvemos problemas en vivo y a veces lo que piensas que va a pasar no pasa y, entonces, tienes que pensar, rápidamente, como solucionar el problema que estás abordando en ese instante", resumió.

Otra egresada de la promoción, Rosa María Chen, de 27 años, manifestó que fue toda una aventura formarse como controladora aérea, porque ha sido un cambio muy grande no solo en su preparación profesional, sino también en su vida.

"Es muy emocionante, porque te exige cambiar y desarrollar habilidades muy específicas, para siempre cumplir con el objetivo y responsabilidad de salvaguardar la vida de las personas por medio del servicio de control de tránsito aéreo", comentó.

Resalta que el mundo de la aviación siempre es cambiante, emocionante y dinámico en el que hay que estar a la guardia de lo que ocurra, de momento en momento y desarrollar la habilidad humana de siempre estar consciente de todo lo que pasa alrededor tuyo.'



Los profesionales que se graduaron el pasado martes, 31 de marzo, se encargarán del ordenamiento del tráfico en las calles de rodaje de un aeropuerto y darán instrucciones, de acuerdo con el clima, viento y otros detalles, para el aterrizaje seguro de una aeronave.

En octubre de este año, 27 controladores de ruta radar se graduarán para incorporarse a las filas de la entidad.

El director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil informó que se requieren, por lo menos, 100 operadores para que no exista déficit de estos profesionales.

"Uno se vuelve un radar, porque cada mínimo detalle cuenta para no perder el hilo de todo el proceso", relató Chen, en tono pícaro.

Los 25 graduados asistirán, ahora, a un entrenamiento de campo que dura entre cuatro y seis meses, para poner a prueba sus conocimientos con tránsito aéreo real.

"Va a ser más desafiante, porque no se permiten errores", expresó Pittí.

Después, realizarán un examen escrito para obtener su licencia.

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Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), expresó que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el aumento de las acciones, se requieren más controladores de torre y de superficie, como el grupo que se graduó.

Destacó que se ha invertido $17 millones para implementar un nuevo sistema de control de tránsito aéreo.

Este sistema optimizará la guía de aeronaves en sus desplazamientos al mejorar la gestión de rutas de vuelo.