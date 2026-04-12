Surf infantil y juvenil vuelven a Isla Colón

Después de cinco años, la Liga Infantil y Juvenil de Surf de Panamá regresa a Isla Colón, provincia de Bocas del Toro con su segunda válida del circuito 2026: la Copa La Coralina, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Playa Paunch.

Este esperado regreso es posible gracias al respaldo de Pandeportes y al esfuerzo conjunto de una comunidad comprometida con el deporte, la niñez y el fortalecimiento del turismo interno.

La Liga DST, organizada por el Club de Surf Infantil y Juvenil, se ha consolidado como una plataforma clave para la formación de nuevas generaciones de surfistas, al brindarle las herramientas competitivas y experiencia para avanzar en su carrera deportiva.

Destacan los organizadores que este evento contará con un formato de competencia alineado a los estándares profesionales, incluyendo jueces avalados por la International Surfing Association (ISA), sistema de puntuación oficial, ranking y charlas técnicas.

Como valor agregado, los jueces ofrecerán retroalimentación personalizada a cada participante, con el objetivo de fomentar su crecimiento integral dentro del deporte.

Serán ocho las categorías en competencia: Novatos Kids, para niños de 5 a 12 años; Novatos Teen que comprende competidores de 12 a 18 años; así como las Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 hasta la Open Juvenil para competidores desde los 18 a 20 años.

Para esta segunda válida, se espera una amplia participación de atletas, impulsada por el creciente semillero de surfistas en la provincia de Bocas del Toro, así como por la presencia de jóvenes provenientes de distintas provincias, escuelas de surf y organizaciones deportivas del país.

Hay que recordar que las ligas menores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del surf nacional, no solo fortaleciendo a los atletas, sino también contribuyendo a la formación de entrenadores, jueces y oficiales.

Según el Club de Surf Infantil y Juvenil DST este año presenta una propuesta innovadora de destinos, que incluye futuras válidas en Playa Guánico y Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

“Esta iniciativa reafirma su compromiso con la expansión del surf en Panamá, la promoción de nuevos escenarios y el impulso del turismo deportivo”, aseguran.