Una familia de la comunidad de Margarita, en la provincia de Colón, vivió momentos de terror la madrugada de este domingo, cuando varios sujetos ingresaron de manera sorpresiva a su vivienda.

La información del caso señala que se trató de un robo a mano armada en la residencia ubicada en la calle Alcora, donde vive la actual directora de la Regional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raquel de Camacho.

Presuntamente, cinco delincuentes vestidos de negro y con capucha, ingresaron a la vivienda donde golpearon y amordazaron a los ocupantes, entre los que se encontraba la funcionaria, sus tres hijos menores de edad y su madre.

Los delincuentes luego de controlar a los residentes de la casa, lograron sustraer un vehículo, además de otros bienes de valor, como celulares entre otras pertenencias.

Ante este hecho, miembros de la comunidad reiteraron su preocupación por la apertura del camino entre La Cresta y Margarita, señalando que esta vía podría estar siendo utilizada como ruta de acceso y escape por parte de los delincuentes.

Los moradores hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la Policía Nacional para que refuercen los operativos de vigilancia y aumenten las rondas policiales, con el fin de garantizar la seguridad en el sector.