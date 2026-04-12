Registran en Colón una especie de salamandra gusano; es la primera vez que se ve en Panamá

Un equipo de biólogos panameños confirmó por primera vez la presencia en el país de la salamandra gusano Oedipina berlini, una especie que hasta ahora solo había sido reportada en Costa Rica, lo que representa un importante avance para el conocimiento de la biodiversidad nacional.

El hallazgo, publicado en la revista científica revista Latinoamericana de Herpetología, amplía el mapa de distribución de esta especie en aproximadamente 371 kilómetros hacia el suroeste y posiciona a la provincia de Colón como un punto clave para nuevos descubrimientos científicos en la región.

La investigación fue desarrollada por los biólogos Manuel Walter-Conrado, Nemesio Melo, Mónica Contreras y Ángel Sosa-Bartuano, afiliados a la Asociación Biológica de Panamá (ABIOPA), el Grupo de Investigación Carlos Linneo (BIOXPA) del Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá, el Museo de Vertebrados de la Universidad de Panamá y el Departamento de Zoología de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá.

La salamandra Oedipina berlini es una especie de pequeño tamaño, de hábitos subterráneos y comportamiento críptico, lo que la hace difícil de detectar incluso para los científicos.

Los ejemplares fueron observados en horarios nocturnos, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m., principalmente después de lluvias, en zonas de bosque húmedo tropical cercanas a corrientes de agua temporales en el Área Recreativa Lago Gatún.

Este registro no solo confirma la presencia de la especie en Panamá, sino que también abre la posibilidad de que existan poblaciones aún no documentadas en la región centroamericana.

En el Área Recreativa Lago Gatún, donde se realizó el descubrimiento, es un ecosistema de alto valor ecológico y estratégico para el país, al contribuir al abastecimiento de agua y al funcionamiento del Canal de Panamá. Sin embargo, enfrenta amenazas como la fragmentación del hábitat, la expansión urbana y la presión humana.

El investigador Manuel Walter-Conrado, de la Asociación Biológica de Panamá (ABIOPA), destacó la relevancia del hallazgo.

“Este descubrimiento confirma que Panamá aún guarda especies por descubrir y que Colón tiene un enorme potencial científico. Desde ABIOPA estamos demostrando que la investigación también se puede liderar desde el territorio, con jóvenes y con compromiso real por la conservación del país”, dijo.