Los Juegos Suramericanos de la Juventud se pusieron en marcha este domingo con una espectacular ceremonia que combinó tradición, cultura, leyendas y música urbana.

Los protagonistas del evento fueron los primeros en robarse los aplausos con su ingreso en el tradicional desfile de delegaciones, en el que como era de esperarse los panameños recibieron una multitudinaria ovación de los asistentes al Rommel Fernández.

Posteriormente, una colorida muestra de bailes típicos y la presentación de Margarita Henríquez con el acordeón de Jhonathan Chávez y de complemento Doralis Mela con Osvaldo Ayala, pusieron a bailar a los presentes.

También el barítono Ricardo Velásquez, con su potente voz, formó parte del acto inaugural.

Con respecto al encendido de la llama, esta estuvo a cargo de los medallistas olímpicos Irving Saladino y Atheyna Bylon, no sin que antes la portara Alonso Edward o Kristine Jiménez.

Y la cereza del pastel la puso Farruko, el más esperado de la noche, quien se hizo acompañar de Renato y Eddy Lover. Farruko cantó varios de sus clásicos, ataviado con un atuendo de la bandera panameña.

Por otro lado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, les dio la bienvenida a los jóvenes y les deseó éxitos en sus competencias.

Asimismo, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, envió sus felicitaciones a Panamá por organizar una fiesta deportiva de este calibre.

Panamá recibe a las nuevas promesas del deporte regional con la celebración de los Juegos Suramericanos de la Juventud, desde este domingo hasta el 25 de abril, una cita multidisciplinaria que reunirá a atletas de entre 14 y 17 años de al menos 17 países.

La competición, impulsada por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), forma parte del ciclo olímpico juvenil y se celebra cada cuatro años desde su creación en 2012. Desde su primera edición, en Lima 2013, el certamen ha crecido de 19 deportes a las 23 disciplinas previstas para esta edición.

