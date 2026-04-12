Este lunes están suspendidas las clases en varias zonas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases para el lunes 13 de abril en el corregimiento de Calovébora, ubicado en la costa norte de Veraguas, y en la región de Ñokribo de la comarca Ngäbe-Buglé.

La decisión responde a los avisos emitidos por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que mantiene vigilancia activa por condiciones atmosféricas inestables que afectan estas zonas del país.

Según el comunicado oficial, la medida preventiva se adopta ante la presencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían generar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones puntuales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento.

Estas condiciones representan un riesgo significativo para la seguridad y movilidad de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo que labora en los centros escolares de estas áreas.

El Ministerio de Educación enfatizó que la suspensión de actividades académicas busca salvaguardar la integridad física de todos los miembros de la comunidad educativa.

Por esta razón, se solicita expresamente a los educadores de estas zonas evitar trasladarse a otros puntos del territorio, priorizando su seguridad personal y familiar durante este periodo de alerta meteorológica.

Las direcciones regionales de educación correspondientes se mantendrán en monitoreo permanente de la situación climática, en coordinación con Sinaproc y otras autoridades competentes.

El Ministerio de Educación recomendó a los padres de familia y acudientes aprovechar este día de suspensión para motivar a los estudiantes a repasar en casa el material educativo disponible.

El Ministerio de Educación recordó que la seguridad de la comunidad educativa es prioritaria y que decisiones como esta se toman preventivamente para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer la integridad de estudiantes y trabajadores de la educación.