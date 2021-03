Vecinos del Volcán Barú, luchan por titular sus tierras

Bambito, un pequeño poblado incrustado en un cañón entre Volcán y Cerro Punta, es uno de los que más ha sufrido los impactos de los desastres naturales desde hace más de cinco décadas y sus primeros damnificados emigraron en 1970 a los llanos de Paso Ancho. Sin embargo, la mayoría, 50 años después, no tienen título de propiedad, porque el Parque Nacional Volcán Barú, creado después de su llegada en 1976, se los impide.

Versión impresa

Para Ernesto González, presidente del Comité de Titulación de Tierras de Paso Ancho, "hace más de 40 años el Parque Nacional Volcán Barú invadió a pobladores que ya residían en este sector. "Mediante una vista satelital y a través de coordenadas, se determinó los límites con los pobladores dentro y eso fue un error".

El general Omar Torrijos, expropió una finca en los llanos de Paso Ancho y ubicó a 13 familias que fueron las más afectadas por las inundaciones del río Chiriquí Viejo en Bambito en 1970, pero después como era lógico, la población fue creciendo hasta el día de hoy, expuso González ante los ministros Alcibiades Concepción de MiAmbiente y Rogelio Paredes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), recientemente.

En 1983, a través de movimientos Miviot y la entonces Reforma Agraria, establecieron una línea imaginaria a partir del punto cero desde la carretera hacia el área oeste donde recomendaron 650 metros para que los moradores se pudieran ir colocando sin afectar el parque.

Después se hizo una lotificación con mapeo del área, se establecieron normas y parámetros en las 14,3562 hectáreas. En 2003 viajaron algunos moradores de Paso Ancho a la Asamblea Nacional y se abrió el plan de manejo para esta zona del país y se hicieron estudios.

"Todos nosotros como humanos debemos ser protectores de la naturaleza y el oxígeno puro que respiramos todos los días nos los provee el Parque Nacional Volcán Barú, pero también es cierto que la seguridad tenencial de cada persona debe darse de una u otra manera para los que estamos dentro de esta área protegida", afirmó Ernesto González.

Además, pone como ejemplo otras zonas protegidas del país donde se le ha dado titulo de propiedad a los moradores. "No queremos ser problema para el ambiente, sino parte de la solución. Abogo para que se nombre una comisión y se pueda llegar a una solución a este problema en Tierras Altas", finalizó diciendo.

Por su parte la representante del corregimiento de Paso Ancho, Yadira Santamaría, asegura que es importante mover la línea del Parque Nacional Volcán Barú, para favorecer al 70% de los residentes de esta región del país.

VEA TAMBIÉN: Diputado del Parlacen insta a Guatemala a no caer en 'cortinas de humo' para perjudicar a Ricardo Martinelli

"No podemos como autoridad invertir o desarrollar proyectos con los fondos de centralización en terrenos que no tengan títulos, nos sentimos atados, esperamos buenos resultados y que tenga un final feliz para todos", dijo.

Yadira Santamaría asegura que cada año se construyen entre 15 y 20 casas nuevas en el área protegida, por lo que urge hacer una nueva delimitación del Parque Nacional Volcán Barú y así detener el avance y ayudar a la conservación de la flora y la fauna de este lugar.

Por su parte el ministro de MiAmbiente, Milciades Concepción, dijo que ahora están haciendo un mapeo de cómo se va a reducir el Parque Nacional Volcán Barú en una parte y aumentarse en otra, porque es la única forma legal.

"Queremos hacer todos los trámites bien, para que en el futuro la Corte Suprema de Justicia, no lo declare inconstitucional. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional sobre el particular, pero se tiene que coordinar todo para que los trámites sean transparentes y no se violen las normas ambientales"., explicó, Alcibiades Concepción.

VEA TAMBIÉN: Con un acumulado de 340,915 casos de la covid-19 cierra el mes de febrero, hoy se reportaron 14 defunciones

"De no hacerse las cosas bien la Corte Suprema de Justicia revierte todo lo actuado y jamás podrán tener los residentes de Bella Vista y Arco Iris un título de propiedad", afirmó.

Los moradores siguen esperando una respuesta definitiva.