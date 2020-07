Llega otro Jim Carrey, y este es todavía más extraño

Al comienzo de la novela “Memoirs and Misinformation” (Memorias y Desinformación), encontramos a Jim Carrey, su protagonista, en medio de una crisis existencial. Sus éxitos como actor ya quedaron en el pasado y está obsesionado con su propio deceso inevitable y el fin que tendrá con el tiempo el universo.

Así comienza una aventura satírica en la que Carrey sondea los abismos de la cultura de Hollywood obsesionada consigo misma. Mientras busca un significado en su vida y trayectoria, este Carrey también está tratando de decidir si debe estelarizar una película biográfica de Mao Zedong; luchando con incendios forestales, ecoterroristas y una invasión de ovnis; y codeándose con Nicolas Cage y Gwyneth Paltrow.

El Jim Carrey de “Memoirs and Misinformation” también resulta compartir varios detalles biográficos clave con Jim Carrey, la estrella en constante cambio de películas como “La Máscara”, “The Truman Show”, “Eterno Resplandor de una Mente Sin recuerdos” y “Sonic: La Película”, quien escribió el libro con el novelista Dana Vachon (“Fusiones y Adquisiciones”).

“Memoirs and Misinformation”, es el resultado de una colaboración de un año. Es una narración ficticia que se basa en hechos de la vida de Carrey —y en su acceso a un mundo de máximo privilegio y alienación— para contar una historia que sus creadores creen es particularmente oportuna.

“Es el fin del mundo”, como explicó Carrey.

“No es el fin de la civilización”, continuó. “Solo el fin de un mundo, el mundo egoísta”.

Trabajar en la novela le dio a Vachon una mayor apreciación por Carrey en todas sus complejidades.

“Fue un viaje a los reinos prohibidos del estrellato”, dijo. Carrey “es como un buzo de abulón: si no baja a esas profundidades, no regresa con nada”, dijo. “No se puede crear gran arte simplemente viviendo feliz en la superficie”.

Estos son extractos editados de una conversación con ellos.

¿Cómo se conectaron ustedes dos por primera vez?

JIM CARREY Nos conocimos hace unos 9, 10 años, cuando Twitter se convirtió en algo importante.

DANA VACHON Una mañana miré en Twitter y Jim había tuiteado “BOING”.

CARREY Solo estaba tratando de crear otra versión de la Fuerza o del chi.

VACHON Yo soy medio escéptico hitchense y es muy místico. Pero lo miré y pensé que sería genial hacer algo realmente auténtico con un artista de ese calibre. Un año después, estábamos trabajando en ello.

¿Alguna vez consideraste escribir unas memorias objetivas de la vida de Jim?

CARREY No hay nada, en este momento de mi vida artística, más aburrido que la idea de escribir los eventos reales de mi vida.

El protagonista de esta novela se llama Jim Carrey y ha vivido una vida muy similar a la tuya. Pero ¿quién es él?

CARREY Jim Carrey en este libro es un avatar de cualquiera en mi posición. Del artista, de la celebridad. Ese mundo y todos sus excesos y vanidad. Algo de eso es muy actual. Simplemente no sabrás cuál es cuál. Pero incluso las cualidades ficticias del libro revelan una verdad.

¿Hubo algún punto en su proceso en que Jim dijera que estabas llevando las cosas demasiado lejos?

VACHON Él es la única persona en su posición que diría: “Estoy bien teniendo una escena de combate culminante donde simplemente cargue munición”.

CARREY Hablé con Nic Cage hace un par de días. No le había dicho nada sobre el libro y luego un día se lo dije, y él simplemente dijo: “Jim, estoy muy honrado, hombre”.

¿Le has dicho a las otras celebridades a las que hace referencia por nombre que son personajes del libro?

CARREY A todos les estamos enviando libros con cartas de explicación.

VACHON “Querida Gwyneth”.

CARREY Es sátira y parodia, pero también se hace con reverencia. La mayoría de las personas en este libro son personas a las que admiro mucho.

El libro retrata la intensa frustración de su protagonista con Hollywood. Jim, ¿cuánto representa eso tus sentimientos?

CARREY Cada proyecto es un poco de mí recreándome, destruyendo el viejo yo y explorando algo nuevo. Toda mi trayectoria le he pedido mucho a mi público y me han permitido hacer estas cosas. No esperan algo convencional.

Ya sea que estuviera haciendo algo gracioso o serio, todo lo que siempre he querido, desde que era un pequeño, era liberar a la gente de la preocupación. Y creo que llegamos allí en el libro.