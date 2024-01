Casi cuarenticuatro años, por el tubo...

Pareciera que no es solamente la justicia la que se practica de manera selectiva en Panamá. Recientemente un medio local extendió lo ser selectivo, hasta cuando se convoca a un foro de candidatos a la presidencia. De cierta manera, quien organiza una fiesta, tiene el derecho supremo de invitar a quien se le dé la regalada gana.

Sin embargo, la razón dada por el rotativo en cuestión, raya en lo ofensivo. El Señor Martinelli Berrocal, según lo ha establecido el Tribunal Electoral, aun es candidato en firme. Lo que no está en firme es la sentencia que ellos citan como motivo para dejarlo fuera del evento. Hasta parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, ha reconocido y dejado en claro, que se debe respetar la voluntad popular y ellos apoyaran esa decisión de ser así. ¡Señores, quitémonos las caretas! A ustedes y a muchos otros que protegen el estatus quo que vive el país, desde los comienzos de su historia republicana, no les agrada la persona del candidato de Realizando Metas. Ese diario practica todo menos la objetividad. Muchos, como el Doctor Echevers, se deben estar revolcando dentro de sus tumbas. La Prensa de hoy, no es ni la sombra de lo que fue en sus inicios. Los "políticamente correctos" que hoy manipulan la información que allí se publica son una vergüenza para el periodismo nacional.

Soy suscriptor de ese medio de información y ayer participe como observador en la reunión digital que patrocinaron un prestigioso banco y una aseguradora centenaria locales. Ahora el que se debe estar revolcando en su tumba es mi abuelo, el prócer José María, miembro fundador de esa empresa de seguros.

¿Como es posible que hayan apoyado un simposio que excluye por una razón mezquina al candidato que las encuestas colocan en primer lugar? O es que serán parte de ese estatus quo que muy bien resalto la profesora Gordon. Ellos forman parte del sistema que no ha resuelto el problema de pobreza en el istmo. Y no se equivoquen. Apoyo 100% la libre empresa, pero también apoyo el uso justo del capital para aliviar la carga social de los ciudadanos. Pero señores patrocinadores, ustedes pueden seguir colocando su dinero de mercadeo y promoción donde les parezca bien, aunque otros y yo estemos en desacuerdo.

Ahora pasemos al contenido del evento. No se cuál era el fin inmediato de su organizador, pero se le escapó de sus manos. Si era educar e informar objetivamente al público presente y virtual, fallaron. Yo quede mas desorientado que antes de sintonizarlo. Eso fue un cuasi-debate, en el que hubo ataques soslayados entre unos y otros, en que algunos se justificaban de no haber sido el mandatario de la gestión gubernamental de la cual fueron parte de o hasta de prácticamente negar su participación en ninguna administración anterior (solamente una candidata, sino me equivoco, califica para ello).

Los cuatro tópicos supuestamente tratados, el agua para abastecer el Canal, el maltrecho programa de pensiones de la CSS, la sustitución de ingresos que no entraran al erario por el cierre de la mina y la creación de plazas de trabajo, son obviamente todos de interés nacional.

En que se falló? En lo personal opino que falto manejo profesional en la interacción del foro. La dinámica utilizada fue pobre. Para mí, esto se tradujo en un concurso de oratoria mediocre, con lo que el futuro de la nación, cosa que nos estamos jugando, les valió tres pepinos.

Yo soy parte del equipo humano de dos plataformas mediáticas especializadas, una en Singapur y otra en Sudáfrica, las cuales, a pesar de no tener más de cuatro décadas de existencias, producimos contenido mucho más calificado.

¡Por Dios! Salvo ciertas excepciones, la oferta electoral que Panamá ha tenido históricamente ha sido mucho mejor que lo que se nos presentó el pasado 16 de enero. Y quizás no es totalmente la culpa de los candidatos, que tampoco parecen que se prepararon para dirigirse a la audiencia, como lo exigía la ocasión.

Yo me sentiría sumamente molesto de ser utilizado por cualquier medio de comunicación que me use como atracción, para elevar sus ratings, que tampoco fue muy alta. Las críticas no se dejaron esperar y recibieron la respectiva palera que era de esperarse (los candidatos). De esto no culpo a LP.

Todos son mayorcitos y con una alta capacidad de discernimiento. "Tanta culpa tiene el que mata la vaca, como quien le agarra la pata". Finalmente llevaron a cabo un sondeo, cuyo resultado me hace pensar que todo el espectáculo fue armado para favorecer a un solo candidato. Este Señor, respondió a las preguntas como si estuviese haciendo casting para la secuela de Barbie. Por lo menos confirmo mi decisión de no emitir ni medio voto por él. La candidata independiente por la Izquierda criolla se desenvolvió mil veces mejor.

¡Felicidades, Profesora!

Para Ricardo Martinelli Berrocal, el no haber sido fue en realidad "una bendición disfrazada". Habría sido emboscado sin misericordia. Aunque conociendo su idiosincrasia, se le hubiese resbalado. Lectores, no perdamos de vista que supuestamente vivimos dentro de un sistema democrático en el cual tenemos la libertad de participar, siempre y cuando calificamos dentro las reglas constitucionales para ello. Aun no existe sentencia en firme. Quizás debieron fabricarse otra excusa o por lo menos tener la suficiente honestidad y valentía de decir "no me cae bien, ya que no responde a mis intereses".

La democracia es una especie en extinción, la cual, si seguimos con practicas que distan mucho de ser el genuino respeto al derecho de las opiniones, terminaremos dentro de una dictadura universal en que todo menos la razón humana tendrá cabida. Si alguien se considera ofendido por este texto, siéntase en la libertad de llamarme a un debate público. No soy asalariado de ningún dirigente político y ni siquiera apoyo al candidato de mi partido, ni tampoco a los que se opusieron a este. La suerte de él es que según la encuesta realizada por la empresa periodística a la que nos hemos referido en este escrito, no necesitara de mi voto para ganar.

