Celebrar las frutas y verduras: más allá del año internacional

Para Centroamérica y la República Dominicana, la conmemoración del 03 de mayo como el día de las frutas sigue tomando relevancia, tanto para los consumidores como para las y los

agricultores, más aún en el contexto vulnerable en que nos encontramos dada la volatilidad y alza de los insumos para la producción de alimentos.

Versión impresa



El pasado 2021, esta fecha tuvo especial relevancia en el marco del Año Internacional de las Frutas y Verduras (AIFV), declarada por las Naciones Unidas para crear conciencia en los países

de los beneficios que genera el consumo de estos grupos de alimentos en la nutrición, la seguridad alimentaria, la salud y en el desarrollo sostenible.



En particular, dada la contribución que estos alimentos hacen en el desarrollo social, económico y ambiental. El AIFV también resaltó la importancia de promover su disponibilidad y

acceso para toda la población, a un precio asequible.



En este marco, la FAO apoyó a 14 países de América Latina y el Caribe, lográndose desarrollar actividades relevantes como: (i) Desarrollo de campañas de promoción del AIFV 2021; y

elaboración de una declaración sobre el tema, la cual fue aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería, y Pesca del PARLATINO; (ii) Estudios relacionados en el marco del AIFV;

(iii) Webinar nacionales o regionales; (iv) Acciones en la cadena de valor y/o fomento de circuitos cortos de frutas y verduras.



A partir de estas acciones, la FAO recuerda que la promoción que incentive el consumo de estos alimentos no puede ni debe reducirse a un año o periodo en particular. Como bien se declaró

durante 2021, las frutas y verduras son esenciales en las dietas saludables, y su consumo debe ser parte de un estilo de vida para toda la población. Celebrar el día de las frutas debe ser un

compromiso permanente, más allá del año internacional. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, promoviendo el incremento de su consumo en las dietas saludables, para impactar en la salud en general y conducir hacia hábitos y estilos de vida diversificados, equilibrados y saludables. La evidencia es clara. Las frutas y verduras ayudan a una mejor salud física y mental;

además reducen el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles.



Segundo, creando oportunidades de mercado para pequeños productores y fomentando una producción más amigable con el medio ambiente. La FAO reconoce el rol de las y los agricultores familiares en la producción de alimentos de calidad a nivel mundial; e insta a los países a encontrar maneras sostenibles de aumentar esta producción, subrayando la necesidad

de apostar por el desarrollo local y por estimular circuitos cortos de producción y compra.



Tercero, dirigiendo la atención hacia la importancia de las políticas de reducción de pérdidas y desperdicios de estos alimentos altamente perecederos. Se trata de uno de los grandes retos

pendientes para lograr la plena seguridad alimentaria y mejor nutrición. Recordemos que las pérdidas y desperdicios impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos; además, generan menores ingresos para los productores y aumentan los precios para los consumidores. También, tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente debido a la utilización no sostenible de los recursos naturales.

Y finalmente, reafirmando la importancia de las cadenas de valor inclusivas, en particular en el caso de las frutas y verduras, como forma de proporcionar mejores oportunidades comerciales

a los agricultores familiares en zonas urbanas y periurbanas, particularmente en medio del contexto de la pandemia por COVID-19.

VEA TAMBIÉN: http://PANAMÁHombre de 47 años estaría detrás de la desaparición de tres mujeres en Chiriquí



En resumen, celebrar las frutas y verduras, más allá del año internacional, significa promover su consumo permanente, promover un enfoque sistemático de generación de conocimiento para

la educación alimentaria y nutricional a todos los niveles, promover su producción sostenible y promover su inclusión en políticas públicas. Estas medidas, adoptadas con un enfoque integral,

contribuirán a transitar hacia un sistema agroalimentario que garantice UNA MEJOR NUTRICIÓN, sin dejar a nadie atrás.