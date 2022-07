El círculo vicioso

Estoy muy preocupado. Ustedes también deberían estarlo. El Gobierno no está haciendo rebajas en las planillas, ni ninguna clase de ahorro sustancial que le permita hacer frente al incremento de gastos que se avecina. Tampoco está realizando ninguna obra importante que justifique el aumento del endeudamiento, pero sigue endeudándose.

¿Cómo va a pagar el Estado las deudas que está adquiriendo? No lo sé. Es uno de los grandes secretos. Porque esto no es algo que está sucediendo por las negociaciones de la canasta básica. Y si bien es cierto que el mundo atravesó una pandemia, nuestro viaje sin destino lleva unos cuantos años.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que el Gobierno decida bajar sus gastos en lugar de pagarlos adquiriendo préstamos? Esto trae muchas consecuencias, pero una en especial tiene que ver con la calificación riesgo país y los intereses que paguemos.

Mírelo de esta manera: si usted tiene un ingreso de 100 y genera 125, tiene un superávit de 25. Si toma personal por 35, ahora va a tener un déficit de 10. Cuando usted pide el préstamo por 10, se lo dan a una tasa. Si usted vuelve a tomar personal sin generar la diferencia, y lo hace en forma continua, usted pasa a ser un sujeto de riesgo para los que prestan, y el riesgo de prestarle a usted aumenta. Entonces, le aumentan los intereses. Pero usted sigue tomando personal. ¿Qué va a pasar? Cuando no pueda hacer frente a sus deudas y no consiga dinero, va a quebrar. Entonces le tocará hacer...exacto, lo que está pensando: UNA REDUCCION DE GASTOS QUE LE PERMITA OPERAR SIN ENDEUDARSE, GENERAR GANANCIAS Y PAGAR CON PARTE DE SUS INGRESOS LAS DEUDAS QUE TIENE. Se lo explico así para que no lo engañen más.

En el Estado es similar. Usted pide un préstamo para construir un metro. Y sabe que va a beneficiar a todos. Entonces, genera empleo, el empleo le da a la gente la oportunidad de vivir dignamente y que sus hijos puedan educarse. Ese Estado apuesta por el crecimiento y el bienestar. ¿Cuál es la apuesta de este Gobierno? No tiene importancia la agenda oculta. Lo que importa es que están jugando a la ruleta rusa y apostando a que no salga la bala. Ojalá aprendan algo de lo que estamos atravesando ahora.

