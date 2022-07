El país en caos y el pueblo pagando las consecuencias

El país ha entrado en caos, los gremios se han lanzado a las calles, y como siempre , el pueblo paga las consecuencias. Hace solo 10 días se dio el informe a la Nación de la gestión del tercer año de mandato del presidente Laurentino Cortizo, ante el gran descontento de la población.

Múltiples protestas gremiales acordonan la ciudad y el interior del país exigiendo soluciones inmediatas para la todos los panameños. Educadores, transportistas, estudiantes y el resto de la sociedad civil salieron a las calles protestando, porque todos estamos golpeados por el alto costo de la vida.

Si bien es cierto que estos cierres de calles perjudican el desarrollo económico del país; ante la desconexión de los que nos gobiernan estamos obligados a expresar nuestra inconformidad: el pueblo jamás podrá perdonar cuando no solo no se bajaron el sueldo, sino que aumentaron la planilla en 2020, que además, ha continuado creciendo. Ahora el problema es tan grave que ni los dos mil millones que nos aporta el canal son suficientes para los subsidios actuales. Como si fuera poco, la recaudación fiscal ha disminuido considerablemente, lo que ha justificado un endeudamiento abismal. Lo más triste de todo es que no existe ninguna obra en ejecución, por lo que la deuda que se está generando se está yendo exclusivamente en la planilla estatal. La única solución que ve todo el mundo, menos el gobierno, es bajar los gastos de quienes nos gobiernan de manera drástica, sobre todo BAJARSE EL SUELDO .

Mientras el desempleo aumentó con la pandemia, el Gobierno ha sido de todo menos solidario con el pueblo. Literalmente, mientras muchas empresas estuvieron cerradas y con salarios suspendidos por meses, usaron los impuestos que nosotros pagamos para cuidarse ellos y los suyos.

Comparto la idea de requerir un informe del Estado ante el incremento de gastos públicos. En el 2022 aumentó la planilla aproximadamente 52.6 en relación al 1er trimestre del 2021, alrededor de cinco mil funcionarios adicionales en la planilla estatal POR MES.

Regresamos a la misma interrogante de siempre: ¿no deberíamos unirnos todos a estas manifestaciones? Pienso que sí, ya que lastimosamente pareciera que nuestros gobernantes no entienden de otra manera. Es importante destacar que en cada decisión que se toma hay personas que podrían padecer consecuencias graves y hasta mortales dentro de ciertos sectores de la población.

Unidos somos más fuertes, y que nos quede de experiencia que en las próximas elecciones no podemos dejarnos deslumbrar por las promesas. Tenemos que investigar bien a quienes les vamos a dar la responsabilidad de ocupar los puestos en el Gobierno, porque deberían velar por los intereses de toda una nación y no solo por sus propios bolsillos.