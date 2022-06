Medicamentos: su alto costo, la especulación y el nuevo plan solidario del Estado

El alto costo de los medicamentos en nuestro país, es entera responsabilidad de la falta de voluntad de nuestros gobernantes y la avaricia de un grupo, cuyo propósito final es enriquecerse cada vez más.

Por otro lado, la Junta Directiva de la CSS está conformada por algunos miembros eternos que, pareciera, quieren petrificarse en los puestos, no sé si con el fin de seguir el desabastecimiento para beneficio de los que juegan con la salud.

Recientemente el Gobierno adoptó una medida de medicamentos solidarios, el cual consiste en facilitar en comercios privados afiliados al programa estatal, el acceso a medicamentos que escasean en las instituciones del Estado. Sin embargo, esto, lo único que hace, es dejar en evidencia el trasfondo del problema:

1. No existe tal cosa como desabastecimiento, porque los medicamentos sí están en el país, lo que hay es una mala administración en la CSS y Minsa.

2. No se va solucionar el tema del costo de los medicamentos, sino más bien el Estado adquiere un nuevo gasto millonario que al final del camino, ese dinero seguirá llegando a los imperios farmacéuticos del país.

3. El gobierno no tiene intención alguna de solucionar, ni de enfrentarse a las grandes compañías que nos venden los medicamentos mucho más alto de lo que cuesta en otros países.

Ahora, me gustaría entender, ¿por qué tanta oposición a la hora de proponer soluciones que representen un alivio para la ciudadanía, sin convertirse en un gasto millonario para el Estado? Además, ¿por qué los gobiernos locales, con todo el presupuesto que se maneja en descentralización, no han tenido la voluntad de crear farmacias económicas municipales en los diferentes corregimientos para que las personas más necesitadas tengan acceso a medicamentos más económicos en sus comunidades? ¿Por qué no hacen ferias de salud que representen a la población una solución sustancial al contar con atención y chequeos de rutina sin tener que esperar desde las 3 a.m. para ser atendido 4 horas más tarde?

El tema de salud es bastante extenso y podríamos quedarnos hablando de la gran cantidad de problemas y la poca voluntad de quienes nos gobiernan, incapaces de desarrollar soluciones para iniciar una transformación positiva en el sector salud.

Panamá ha sido mencionada como una de las ciudades más costosas para vivir y en los últimos años los gobiernos solo miran para otro lado, cuando no es un secreto para nadie que comprar medicamentos en este país pasó de ser una necesidad, a un lujo.