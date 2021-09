El Gobierno falló al dejar muchas cosas a la buena fe de los bancos

Lo ocurrido el fin de semana con el banco cinco estrellas y miles de sus clientes no debe quedar solo en una "sincera disculpa". Sus implicaciones son mucho más profundas. Esta vez ocurrió con esta entidad bancaria, mañana puede que se repita con otras. Y desde mi óptica, el único responsable de esto es el Gobierno que no ha aclarado el tema del pago de las deudas por moratoria de manera meridiana. Han dejado muchos puntos en simples palabras y promesas. Y si algo he aprendido en mi vida, es que todo lo que involucre responsabilidades, de la índole que sea, debe presentarse por escrito para que tenga valor legal. Lo cierto es que los bancos han montado una persecución feroz contra sus clientes, muchos de ellos suspendidos aún de sus empleos o cobrando la mitad de sus salarios. Y en medio de todo, la Superintendencia Bancaria parece un simple espectador. Esta vez, el banco rectificó y le devolvió su dinero a los cuentahabientes, es posible que en el futuro la situación no tenga el mismo desenlace. Lo ocurrido es apenas uno de muchos incidentes. Historias abundan, algunas de ellas de terror. La economía no termina de reactivarse y las secuelas de la crisis que generó la pandemia no se superarán de la noche a la mañana. El Gobierno tiene que jugar su papel y los bancos deben ser verdaderamente solidarios.