El Harakiri adolescente

El suicidio en niños y adolescentes es algo que no deberíamos tomar a la ligera dado el aumento exponencial del mismo en los últimos años.

Cada vez vemos más trastornos de conducta de adolescentes y las relaciones familiares ya están prácticamente reducidas a un mínimo dado la desestructuración familiar.

El no tener un punto de apoyo, un alguien a quien contarle su secreto, por así decir, alguien en quien confiar el adolescente ante tanta situación de inestabilidad y locura a su alrededor no encuentra salidas.

Debemos ver que estamos ante un problema de salud pública de primera magnitud y no ver algo que a nosotros , es decir a nuestro entorno no nos ha sucedido porque en algún momento puede llegar a nuestro círculo.

La OMS estima que al año se producen en el mundo 100.000 suicidios de adolescentes , algo así como una ciudad media que desaparece, Sin contar los intentos que triplican al menos este dato. No es un tema baladí ni mucho menos. Pero si es un asunto por el momento tabú.

En primer lugar, si vivimos ya en una sociedad de trastornos bipolares, llena de estímulos para el consumo, drogas, evasión, no disciplinada y sin valores ni metas, porque en su conjunto la sociedad humana ha perdido el rumbo es algo que afecta no sólo a la economía como nos quieren hacer ver todos los días sino a nuestro entorno más mediato.

La gente a nuestro alrededor pierde el sentido y el rumbo y a su vez su propia esencia, por lo que no deberíamos escandalizarnos cuando vemos estas actitudes que antes parecían extrañas.

No se piensa ni se sabe lo que se hace, entonces el resultado es que los más jóvenes piensan menos o nada piensan y cuando piensan, piensan mal.

Cada uno debe de hacer un análisis profundo de su propia vida alertando y teniendo en cuenta que ella no sólo es llegar a posesiones materiales, satisfacción de placeres o dinero. La vida no se reduce solo al dinero que tengo.

Si logras cambiar la orientación de tu vida podrás entonces hacer algo por el otro, que necesita de tu ayuda y esta no es sólo económica.

Abrir el futuro en uno significa eliminar lo viejo para que comience lo nuevo y esto requiere un esfuerzo.

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Sin él no hay nada en el mundo, El cambio tiene que ver con un esfuerzo sostenido en el tiempo para que haya después algunos resultados.