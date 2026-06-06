Panamá deja buenas sensaciones previo al debut mundialista

Panamá dejó buenas sensaciones previo a su debut en el Mundial 2026 al empatar en un buen partido este sábado ante Bosnia-Herzegovina (1-1), en un amistoso celebrado en San Luis.

Al minuto 23, Nikola Katić, quien juega en el Schalke 04, anotó el primer gol del partido con un virtuoso cabezazo que agarró a contrapié al portero panameño Orlando Mosquera.

Sin embargo, Jiovany Ramos, cuando se jugaba el alargue del primer tiempo, decretó el empate que iba a ser definitivo.

Más allá del resultado, Panamá se adaptó a la baja de Adalberto Carrasquilla y su mediocampo lució bien.

Otra buena noticia para el entrenador de Panamá, Thomas Christiansen fue la aparición de Azarías Londoño, quien entró muy dinámico y participativo en el juego, aunque no pudo hacer la diferencia en el marcador.

Partido equilibrado y con intensidad en ambos lados

Durante el encuentro, la selección bosnia tuvo un ligero dominio de la posesión del balón con un 56% frente al 44% de Panamá. Sin embargo, el trámite fue equilibrado, como reflejan los 10 tiros de esquina cobrados por los europeos y los nueve generados por los panameños.

Para la segunda mitad, el técnico de Panamá, Christiansen, movió sus piezas en busca de mayor profundidad ofensiva. Al inicio del complemento ingresó José Fajardo por Cecilio Waterman y Víctor Griffith sustituyó a Eduardo Fariña. Más adelante también vieron acción Azarías Londoño, Ismael Díaz, Fidel Escobar y Eric Davis.

La Roja deja buenas sensaciones de cara al Mundial 2026

Pese al empate, La Roja dejó sensaciones positivas al reaccionar tras verse abajo en el marcador frente a una selección europea ubicada en el puesto 65 del ranking FIFA. Además, mostró orden defensivo y capacidad para competir de igual a igual ante un rival que manejó más tiempo la pelota.

Con este resultado, Panamá continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el próximo 17 de junio debutará ante Ghana.