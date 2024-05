El resentimiento del 94% de los panameños

Durante el último periodo gubernamental hizo aparición pública una emoción con fama de mala reputación a causa de su peligrosidad política: el resentimiento. Se fueron multiplicando los movimientos y campañas que reclamaban justicia ante la corrupción reinante como legítima demanda de justicia.

El resentimiento es una emoción típicamente moderna: una pasión intelectualizada vinculada a la promesa de una sociedad meritocrática e igualitaria, así como al nacimiento de la monomanía individual, en particular la ambición.

La desigualdad panameña en el acceso al bienestar, alimentó a la comparación entre individuos y grupos; produciendo de manera casi automática este incómodo sentimiento moral negativo en la nación: ¿Porque la partida discrecional se usaba para pagar hospitalizaciones de los tipiqueros nacionales o cirugías bariátricas a fundadores del partido revolucionario en vez de usarse para compra directa de insumos quirúrgicos para los panameños que tenían más de 3 meses internados en la Ciudad Hospitalaria?¿Porque negaban permisos y auxilios económicos para estudiar ginecología oncológica o imágenes cardíacas en lugares de prestigio mundial pero asignaban dinero para estudiar cinematografía en California? ¿Porque el presidente y el ministro de salud usaban dinero estatal para atenderse en los mejores hospitales de cáncer en el mundo y el pueblo tenía mala asignación de recurso económico para el Instituto Oncológico?

El panameño es un "hombre emocional", dispuesto a hablar de sus sentimientos y a mostrarse vulnerable ante el público y se cuestionaba constantemente si nadie se reelegía en crisis, ¿Por qué le faltaron el respeto al pueblo dejando a los mismos dirigentes cansados de la pandemia hasta el final de lo días? ¿Acaso no era suficiente que perdiéramos el grado de inversión por que los directivos del seguro no quisieron salvar el programa del IVM después de tantas mesas de diálogos? ¿Acaso no era suficiente tenernos sin insumos ni medicamentos y el caso fentanilo para que rodaran cabezas?

El mal de los panameños en el lustro que pasó fue el modo de contratar, el modo de exprimir a la sociedad sin generar riqueza, la burocracia, el despilfarro, la politiquería, las coimas, el tráfico de influencias, los salarios astronómicos de los altos ejecutivos, la danza de los millones arriba y la procesión de las miserias abajo. Entraron a formar parte del Estado para entrar en el círculo de los privilegios que parasitan a la sociedad entera.

La indignación fue una fuerza creativa por su capacidad para la disrupción del orden vigente tanto en las protestas de Julio de 2022 y Octubre de 2023 que se convirtieron en un resentimiento de voto del 94%en este torneo electoral 2024, ocasionando una gran derrota electoral al histórico partido del 33%. La derrota histórica es fruto del fracaso de quienes dirigieron la mesa de concertación de julio 2022.

¿Dónde están los diputados que rofiaron a los pocos diputados independientes que levantaron sus voces contra el contrato minero en octubre 2023? El pueblo panameño salió a castigar en las urnas al gobierno que dejaba morir a su pueblo en las protestas en ejercicio de sus deberes y derechos exigia transparencia en una era digital. Quedará en la memoria nacional las muertes de los dos docentes en San Carlos y de los otros panameños que murieron atropellados en las calles, por el autoritarismo de la asamblea nacional y el ejecutivo, que querían reconstruir la forma en que gobernaban sus antepasados los CODEPADI batalloneros de la dignidad. Estaban mal asesorados que PRD vota PRD.

El resentimiento se gestó de manera particular: el panameño experimentó el sentimiento de haber sido dañado repetidamente por el gobierno, internalizó de manera paulatina su herida y en esa búsqueda llegó a la conclusión de que los diputados oficialistas y los miembros del partido oficialista eran la causa del daño y legítimo objeto de su resentimiento. En el curso de este proceso se generaron nuevos valores políticos y morales para seleccionar nuevos candidatos y pasarle factura a los que nunca nos quisieron escuchar.

