Los distritos más poblados de Panamá tendrán sus desfiles navideños este y el próximo domingo, en un ambiente navideño que ya se siente en las calles y veredas de estos.

Para esta tarde, desde las 3:00 p.m. se realizará el desfile de la ciudad capital, en Calle 50, escenario que ha preferido el alcalde Mayer Mizrachi, ya que el año pasado también se celebró en este lugar.

La parada navideña iniciará en la esquina con Calle Uruguay y se extenderá hasta la esquina con calle 76, corregimiento de San Francisco.

Se espera la participación 30 carrozas navideñas, 92 delegaciones, 3 bandas internacionales, 10 asociaciones culturales, 20 agrupaciones comunitarias infantiles invitadas y 9,000 artistas entre personajes, animadores y bailarines.

El metro, que los domingos opera hasta las 10:00 p.m., tendrá horario especial hasta la medianoche para ayudar en el retorno a sus hogares, de las personas que acudan al desfile.

San Miguelito

Por otra parte, el próximo domingo, 21 de diciembre, se realizará el desfile de San Miguelito, desde las 4:00 p.m.

Este se efectuará por la Transístmica, desde la estación del metro Pan de Azúcar hasta el semáforo de la entrada al residencial Los Andes No.2.

La alcaldesa Irma Hernández informó que habrá carros alegóricos de empresas privadas e instituciones públicas, bandas independientes y de escuelas, áreas para emprendedores y para diversión de los niños.

En ambos desfiles está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y la venta y uso de fuego pirotécnico en las trayectorias establecidas.