La inteligencia artificial también toma partido II

La discusión sobre los sesgos de la inteligencia artificial no debe quedarse en una pelea entre modelos chinos censurados y modelos occidentales supuestamente libres. Esa comparación es cómoda, pero incompleta. En China, el control político es más visible porque ciertos temas simplemente no pueden abordarse sin repetir la línea oficial o esquivar la respuesta. En Occidente, el problema suele presentarse de otra forma: empresas privadas deciden, con criterios comerciales y culturales propios, qué se considera seguro, responsable, ofensivo, equilibrado o aceptable. Unos esconden el sesgo detrás del Estado; otros, detrás de la marca, la seguridad del usuario o la protección contra daños. El resultado puede ser distinto, pero la preocupación es parecida: millones de personas reciben orientación de sistemas cuyos criterios internos no conocen.

Por eso la transparencia no debería ser una cortesía, sino una obligación. Si un modelo fue diseñado para privilegiar ciertas respuestas, evitar ciertos temas o corregir al usuario desde una visión moral determinada, conviene decirlo con claridad. Nadie espera que una inteligencia artificial sea una conciencia universal. Lo mínimo es saber desde qué lugar contesta. También sería sano que los usuarios pudieran comparar modelos, ajustar preferencias y entender cuándo están recibiendo información, cuándo están recibiendo consejo y cuándo están siendo empujados suavemente hacia una interpretación del mundo.

El riesgo no está solo en la política interna o externa de una nación, aunque allí puede ser enorme. Está también en lo cotidiano. Una recomendación sobre familia, religión, identidad, dinero, educación o ciudadanía puede parecer pequeña, pero repetida a escala global empieza a pesar. La IA no necesita pronunciar discursos ni pedir votos para influir. Le basta con resumir unas noticias de cierto modo, priorizar unos argumentos sobre otros y presentar algunas ideas como sensatas mientras trata otras como sospechosas.

El futuro no exige apagar estas herramientas ni desconfiar de todo lo que producen. Exige usarlas con menos inocencia. La inteligencia artificial puede ser útil, rápida y poderosa, pero no es neutral. Cada respuesta trae una memoria cultural, una selección de datos y una mano humana detrás. Si vamos a dejar que estos sistemas entren en la escuela, el trabajo, la política y la vida íntima, más vale mirar de cerca qué valores vienen con ellos. Porque cuando una máquina aprende a aconsejarnos, también aprende a inclinarnos como ha sucedido en los últimos años en Panamá.