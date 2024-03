¿Los del Gobierno podrían fracasar el 5-5?

Supongamos que ese día famoso el ex presidente RMB no aparezca en la papeleta presidencial y sólo aparezca el nombre del ex ministro JRM, entonces el pueblo podría votar muchas veces por un repudio generalizado al GOBIERNITO, el PRD, la CSJ y el TEP a favor de JRM por "default de chambones".

JRM gana. Al ex Ministro lo pueden tildar de todo lo que quieran pero hay algo que si tiene, que es leal a su familia, a su causa y a sus allegados y compañeros. no confundir con aliados de ocasión temporal.

Lo hemos escuchado en varias ocasiones decir que tan pronto gane, el "expresidente, su amigo" será parte de su gobierno de acuerdo a lo escrito en la Constitución vigente. El es un hombre de derecho confirmado a través de los años. Sabe lo que tiene que hacer. Dudas no hay.

Fuimos a buscar la constitución panameña y encontramos los siguientes artículos:

ARTICULO 189. Por falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo por el resto del periodo. [pero no habrá V.P. en la papeleta hasta ahora según el TEP. Una situación confusa creada por el Gobiernito-PRD y el Delfín a los acordes de la CSJ y el TEP como en 1984], hace exactamente 40 años.

Cuando el Vicepresidente asuma el cargo de Presidente, ejercerá la vicepresidencia uno de los Ministros de Estado, que estos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir los requisitos necesarios para ser Vicepresidente de la República.

Y sigue la Constitución militar vigente hablando: Cuando por cualquier motivo la falta absoluta del Presidente no pudiere ser llenada por el Vicepresidente, [ESTE SERÍA TAL VEZ EL CASO CREADO POR LA CSJ, TEP Y EL GOBIERNITO PRD JUNTO AL DELFÍN]. ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de Estado, que estos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir con los requisitos necesarios para ser Presidente de la República, y tendrá el título de Ministro Encargado de la Presidencia. [Los ministros todos serán RM, como en Walt Disney, imposible que no voten a unanimidad por el "Loco". El Loco será nuevamente Presidente y será el primer Presidente reelecto desde 1994.

Convirtiéndose así entre el más votado en el 2009 (60.11%) y el primero en reelegirse en 30 años republicanos post invasión] según Nostradamus.

El artículo 183 reza así: Son atribuciones que ejerce por si solo el Presidente de la República: Nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado.

Entonces es muy simple: A) Asumimos que el pueblo escogió a JRM y (RMB) " in the shadow" el domingo 5 de mayo 2024. Caso cerrada y hacerse la p………. todos. Esto es en el papel de una República constitucional y no de un virreinato. Por lo que podría ocurrir así. Siempre el pueblo tiene la última palabra y el absurdismo es la cáscara de guineo que les pone el Más Allá a los políticos irracionales para que caigan.

B) Queda legitimada la capacidad política de los dos ciudadanos por los representantes de todos los dioses del Universo en el territorio panameño.

C) Podría ocurrir que JRM, nombrara a RMB en dos ministerios: MEF (chen chen) y MICI (mina) para darle la espalda soberanamente al PRD y su gobiernito por sus torpezas y absurdismo irracional en todo lo que está ocurriendo en Panamá desde el 1-7-2019 incluyendo el COVID. Todo eso basado en el 183.

C)Mientras RMB y Bruno siguen en el suelo de la soberanía popular y nacional de Nicaragua como asilados políticos. Bruno se convertiría en la mascota del palacio de las Garzas, que podría pasar a llamarse el PALACIO DE BRUNO de ahora en adelante porque las garzas están en vía de extinción a causa del cambio climático de los humedales de la bahía.

E)Una vez posesionado el presidente JRM puede dejar en acefalia el cargo de Presidente iniciando una crisis como en 1984-1989, en donde el gabinete a mayoría absoluta escoge a RMB como el nuevo Presidente de Panama.

E.1)la elección del cargo del nuevo Secretario de la OEA tendrá lugar en Asunción del 26 al 28 de junio. Un cargo para el cual JRM tiene todos los méritos y Panamá también. Aunque el tiempo es corto.

E.2)o ya encontrarán alguna otra salida real, como por ejemplo un excelente Canciller, aunque ayudaría más desde la OEA a Panamá, pero parece que los paraguayos están detrás del cargo.

F)Si Endara fue posesionado en una base militar americana en territorio soberano panameño en 1990, RMB muy bien pudiera ser juramentado entre la embajada de Nicaragua y la acera panameña. Se repite la historia 34 años más tardes, o sea con precedente y todo. En todo caso el circuito electoral es el mismo. Así que no pasará nada ilegal de Endara a Martinelli, pero siempre por culpa del fatal PRD.

G)Una vez con la banda presidencial podría pasar a recibir la legitimación de una Corte Suprema de justicia de rodilla con alfombra roja, incluida champaña Crystal y la banda Republicana Nacional tocando las notas soberanas de Patria de Rubén Blades y las muecas difunto “Pedrito”. Los abrazos y besos deben ser difundido por cadena nacional a todo el pueblo panameño por la concordia nacional, sobre todo con Zulay al lado de las magistradas y la intrusa Demócrata-wokista de la Cresta en la foto entre mujeres bellas e intelectivas.

h)La Corte Suprema de Justicia NO PUEDE JUZGAR a un Presidente de la República de Panamá en ejercicio. En este caso preciso a RMB 2024-2029 basado en el artículo 160 de la constitución vigente, que dice así: Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las LEYES.

i)Podría ocurrir que también juzguen a las Magistradas y jueces por lo ocurrido en el anterior proceso, objeto de todo este julepe histórico PANAMEÑO.

Como RMB nunca fue condenado de acuerdo al debido proceso por sus derechos humanos dado su asilo político, los PRD y MOLIRENA quedarán muy mal parados (sátrapas) ante la historia panameña.

¿La presidenta de la CSJ y su corte de lujo deberá transferir el expediente de las acusaciones contra el nuevo Presidente de Panamá a la nueva Asamblea Nacional 2024-2029? Vaya caja de Pandora histórica. Y descrédito para las mujeres de la justicia.

Allí podría ocurrir como ocurrió con Haya de la Torre y muchos más que, a rey muerto rey puesto y nunca existió ese funesto juicio. Nuevamente el PRD caería en “default II” por sus atrocidades histórica de las cuales nunca se hace cargo desde 1979.

Si este triste sainete se cumple de esta manera rocambolesca por culpa del PRD como en 1984, de seguro que Panamá no saldrá de las listas negras europeas por un buen rato, porque nadie entenderá este pésimo entuerto del Gobiernito y de un país al borde de la quiebra total, por el colectivismo y el ministro funesto del MEF 2019-2024, que tendría que ser llamado a rendir cuenta de los 30,000 millones de balboas que gastó en 5 años.

Al final al leer la última parte del artículo 189, encontramos esto: Cuando la falta absoluta del Presidente y del Vicepresidente se produjera por lo menos dos años antes de la expiración del periodo presidencial, el Ministro Encargado de la Presidencia convocará a elecciones para Presidente y Vicepresidente en una fecha no posterior a cuatro meses, de modo que los ciudadanos electos tomen posesión dentro de los seis meses siguientes a la convocatoria, para el resto del periodo. El decreto respectivo será expedido a más tardar ocho días después de la asunción del cargo por dicho Ministro Encargado. Al menos que al TEP le entre beriberi de nuevo.

¿Volveremos a votar para Navidad de nuevo según los posibles hechos y la Constitución vigente? AMÉN.

