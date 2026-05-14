Panamá
Oda a los Ingenieros Agrónomos
- Rubén D. Collantes G., Ph. D.
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- Investigador, Docente Universitario y Artista Marcial
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- e-mail: rdcg31@hotmail.com
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- ORCID iD: https:
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- orcid.org
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- 0000-0002-6094-5458
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Cada día, fruto del esfuerzo y dedicación
Ingenieros Agrónomos con mística y vocación
Trabajan en el campo ayudando al agricultor
Para beneficio del país y del consumidor
Formados por la academia y la experiencia
Trabajamos en diversas ramas de la ciencia
Ya sea agricultura u otros campos del saber
Hombres y mujeres del agro cumplen con su deber
El día 15 de mayo de cada año es celebración
De San Isidro Labrador y de nuestra Profesión
Independientemente de la política o religión
¡Somos Profesionales al servicio de la Nación!
Este 15 de mayo, 60 años de fundación celebrará
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá
Gremio insigne en el ámbito agropecuario nacional
Con técnicos y especialistas a nivel urbano y rural
Distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio
Este mensaje reconoce a los que, con esfuerzo meritorio
Cultivan el progreso en nuestros campos con amabilidad
Ejerzamos nuestra carrera, con ética y responsabilidad
Podemos ser instrumentos de esperanza y producción
Frente a desafíos actuales y venideros para nuestra Nación
La seguridad alimentaria es una tarea compartida entre todos
El Estado, la Academia, los productores, la sociedad y nosotros
Que este 15 de mayo pasen un excelente día
Ingenieros Agrónomos, con dinamismo y alegría
Sigamos sumando al desarrollo sostenible
Con actitud positiva y voluntad inamovible
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