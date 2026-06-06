¿Por qué no te fijas en los detalles?

Error garrafal, no fijarse en los detalles. Algunos con consecuencias muy negativas: cualquier descuido en el lanzamiento de un satélite espacial de la NASA puede dar al traste toda una operación de navegación espacial. Mantener todo lo necesario para que el cohete, los motores, el combustible, los aparatos de navegación, la estructura del cohete, la plataforma de lanzamiento esté todo bien controlado, coordinado, sin dejar en el olvido ningún detalle. Esto es en extremo delicado. Cualquier fallo y fracasa la misión, y si hay tripulación con un costo fatal de vidas humanas. Me imagino lo que será la preparación de un lanzamiento de una nave espacial. Sólo tener claro cuál es el mejor material para construir el cohete y la cabina donde va la tripulación. Debe resistir temperaturas extremas de calor y de frío. Resistir la presión del lanzamiento, la fuerza de gravedad, la velocidad generada por los motores. Todo muy bien estudiado y controlado por computadoras de última generación, y diseñado por expertos en la materia.

Ahora bien, ¿Quién se cuida de los detalles que hace que todo lo demás bien cuidado funcione? Dios nuestro Señor que creó al ser humano con inteligencia y voluntad. Nada de lo inventado en el mundo sería si no fuera por el ser creado a imagen y semejanza de Dios, inclusive la Inteligencia Artificial. Y el hombre no sería sin Dios. Y creó el Señor a cada ser humano con todos los detalles: con un cerebro que tiene 86 mil millones de neuronas y cada neurona se conecta con otras 10,000. Eso da 100 billones de conexiones. Mira si Dios se cuida de todos los detalles. Y puso en ti un corazón que late 100,000 veces al día. Unos 2.5 mil millones de veces si has llegado a los 70 años. Y sin parar. Y te dotó con 206 huesos y 640 músculos. Para crearte a ti se fijó en todos los detalles.

¿Y por qué tú no te fijas en todos los detalles? En los detalles de tu crecimiento espiritual. En tu formación profesional. En tu desarrollo humano. En los detalles de tu vida familiar, matrimonial. En los detalles de tu relación con Dios. En los detalles se juega el éxito o el fracaso de cualquier relación humana, de cualquier trabajo, misión, y no digamos en tu comunicación con Dios. Por eso mucha gente fracasa en los matrimonios. Por eso muchas amistades se pierden. Por eso se hacen trabajos mediocres en todos los campos. Y un paciente puede morirse en una operación quirúrgica, o un abogado perder un gran caso, o irse al traste una investigación científica, o un cura fracasar en su misión por no ver los detalles del sufrimiento de la gente.