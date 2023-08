Cuando te pregunto sobre qué herencia dejarás al partir de este mundo, no me estoy refiriendo a dinero u otras posesiones a familiares, ya que eso es un asunto tuyo muy privado. Me refiero a qué legado espiritual y cultural dejarás a este planeta, a esas obras que influirán positivamente en las presentes y futuras generaciones.

Allí entran tus actitudes y comportamientos positivos, buenos ejemplos, consejos, apoyos emocionales, acciones concretas de solidaridad, actos proféticos de denuncia de injusticias, el sumarte a acciones concretas de alivio de sufrimiento del próximo. Me refiero a todo lo que hace que este mundo sea mejor.

Todo lo que hacemos tiene una repercusión en el mundo, y eso de manera muchas veces invisible pero real. Lo que realizamos en favor de la armonía familiar, de la reconciliación entre hermanos, de la iluminación de la mente de los niños, de la paz de personas atribuladas, de calmar el hambre de los pobres, de proteger a los indefensos, todo eso afecta positivamente no sólo a los beneficiados, sino a lo que ellos a su vez harán a otros gracias a lo que recibieron de ti.

Es como cuando un niño tira una piedra a un río, se desarrollan como círculos concéntricos que se van expandiendo, alcanzando un radio de acción amplio.

Debes tomar conciencia de que todos tus actos tienen consecuencias. De que hay una especie de energía positiva, cuando son buenos, que es inherente a cada acción, que es en el fondo vida, y vida en abundancia. En cada acción buena, hay una manifestación divina, una fuerza que viene de lo alto, es el mismo Dios que sigue creando y manteniendo a la humanidad, a la creación entera.

Te conviertes en socio de Dios en esta continua acción creadora del Señor y la vida se sigue extendiendo. El bueno servicio de un zapatero, de un taxista, de un ingeniero, de una maestra, de una enfermera, todo esto tiene consecuencias positivas, todo eso hace que el mundo se siga haciendo mejor.

El sacerdote que celebra la misa con sus fieles está haciendo que el sacrificio redentor de Cristo se siga actualizando y llegando hasta los confines del universo. La madre que acurruca a su bebé contra su pecho y le da de mamar, está realizando un acto hermoso, portentoso, cooperando con Dios en la continua creación del mundo.

Cuando un juez realiza la justicia imparcialmente y un empresario paga un sueldo justo a un empleado, y este cumple su deber con honestidad, todo esto repercute de una manera misteriosa pero real en la marcha ascendente del mundo hacia su perfección.

