Seguridad y soberanía alimentaria, primer paso a la alimentación saludable

Actualmente, se habla mucho de la seguridad alimentaria como el punto final de toda la cadena de producción, pero no se habla nunca de soberanía alimentaria hasta a veces muchas personas piensan que es lo mismo y no lo es; producir para una seguridad alimentaria es bueno, pero puede que no sea solidario, dado que el producto desarrollado puede no agradarle a todos.

Somos seguros en carne bovina, inclusive se ha incrementado su producción, pero muchos no quieren o no pueden comer carne. Igual, somos seguros en cerdo y no todos comen cerdo.

Pero si hablamos de producir para ser soberanos alimentariamente, es otro proceso y mucho más amplio, la soberanía alimentaria, hace que todo el mundo coma lo que necesita y quiere, no lo que se cree nutre, así debemos ser soberanos en arroz y leche para que todos podamos consumir esa leche, soberanos en granos, que no lo somos, en fin, producir en base a lo que la población necesita y quiere, esa es la esencia de la soberanía y es como se debe producir.

Otro aspecto, nadie o casi nadie se preocupa en que los productos sean saludables o que la gente coma saludable, los productores debemos tener muy en claro esto, la calidad de nuestro producto. Es bueno aumentar la productividad y producción, pero con buenos estándares y manejo poscosecha y también de los productos y subproductos de origen animal, ese punto es muy importante y hacerlo así nos asegura un mercado estable y en crecimiento.

Si las personas se alimentan bien, el país avanza, de no ser así, la producción se reduce y hasta desaparecer por no haber demanda. Hace un tiempo, se hizo una encuesta sobre de dónde provienen los productos y un niño dijo que la leche viene del refrigerador.

Si yo le preguntara a muchos productores, si conocen quién consume sus alimentos, no saben, primero porque no hay trazabilidad y segundo, porque vende a una empresa o empresas, que está bien, pero no ve en la calidad un mercado sino en la producción.

Ya hace un tiempo, venimos promoviendo mediante el Movimiento de Alimentación Saludable, creado para unir esfuerzos de productores, consumidores, profesionales de la salud, de varias ramas y del agro, la sana alimentación, ya que no es comer para llenarse es alimentarse para producir, en la escuela, universidad y trabajo, algo que muchas veces no se hace, dado que los alimentos ultraprocesados reemplazan a los naturales, provocando diversas enfermedades individuales que afectan la producción de toda la sociedad.

El Movimiento de Vida Saludable aboga por una calidad nutricional de alto nivel y esta se logra promoviendo el consumo de productos agrícolas y pecuarios del campo y de los huertos comunitarios locales, esto asegura la soberanía alimentaria más que la seguridad alimentaria, lo que hace más productiva la sociedad, ya que un cerebro nutrido es un cerebro poderoso desde pequeño hasta adulto.

Así que debemos unirnos a movimientos como el de alimentación saludable, para tener una sociedad productiva sostenible, lo que augura un país poderoso desde la raíz.

