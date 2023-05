Sentimiento patrio

Los romanos ya lo sabían, es por eso que su imperio se mantiene todavía vigente en sus ideas y derechos. Sus decenas de millones de ciudadanos vivían sumidos en el desorden de aristócratas y militares, pero comprendían que todos, esclavos, patricios y emperadores eran parte de la totalidad de Roma.

Es por eso que Roma cayó y de sus restos no nacieron naciones duraderas, esa es la razón por la que Occidente lamentó el fin de la civilización, ese es el motivo por el que lloró el crepúsculo de su creador. Roma, como imperio generador, creó un emblema tan importante, tan imponente, que se ha sembrado más allá de los límites del Rin, lejos de las fronteras de Caledonia traspasando los bosques dacios.

El estandarte romano, el águila dorada de la legión, rompió el hechizo del tiempo y demostró que las barreras y los obstáculos que un imperio debe superar no son mortales, son divinas.

¿Cómo consiguió un anticuado grupo social romper el molde y que, aún hoy, más de 2200 años después de su fundación en aquella pequeña colina se siga recordando su historia?

Con el poder de la sociedad, la unión, la cohesión colectiva. Esa era la herramienta para que toda la civilización latina, aun sufriendo guerras civiles, hambrunas, pandemias e invasiones, se mantuviese firme detrás del águila.

La idea de grupo, el sentimiento de asociación, es el ingrediente que cualquier Estado debe saber dosificar a sus habitantes porque mucho de él y consigues la Italia de Mussolini, la España de Franco, el Portugal de Salazar, el Japón de Tojo e Hirohito o la Alemania de Hitler, creas sirvientes enfermos de ceguera que mueren por un palmo de tierra árida e infértil, aplaudiendo la falta total de sentido común en masas adormecidas por promesas del regreso a un pasado que nunca fue; mucho patriotismo son los aviones japoneses estrellándose contra los buques americanos, es la batalla de Berlín, casa por casa, es la Volkssturm negándose a rendirse ante los soviéticos, es la destrucción de una nación, es la ablepsia y la estupidez manejando las vidas de los que no quieren o no pueden alejarse de su deber; y muy poco de él es suficiente para resquebrajar hasta la más grande de las naciones, solo hace falta ver ejemplos como la Rusia soviética en 1989, la América moderna, la Cuba de Batista o el Panamá de Noriega, que, aunque algunos refutarán la falta de lucha por la debilidad económica o el desequilibrio de fuerzas, falló y faltó la participación de un pueblo en defensa de una patria que consideraran suya.

Porque una nación sumida en la pobreza del espíritu patrio es una nación a merced de sus captores e invasores, un Estado sin sentimiento es el ejército cubano huyendo de los revolucionarios de Sierra Maestra, son los Batallones de la Dignidad lanzando los rifles al escuchar la primera explosión Made in U.S.A.

El patriotismo no es una espada con la que degollar disidentes ni una medalla que colgarse en la solapa para demostrar ser más patrio que la propia patria. El patriotismo tampoco es un fantasma del pasado reflejado en lo que podría ser el futuro de un Estado.

El patriotismo, más no el nacionalismo, es el amor a un sitio, es el deseo más profundo de ver soberanía, riqueza y progreso en cada centímetro dentro de los límites y las fronteras. El patriotismo es la cuerda que mantiene unida a la sociedad, no es una bandera ni un himno; no es un juramento ni una promesa, patria es, para los que aún no lo comprenden, la certeza de hermandad entre los hijos de una sola nación, es la firmeza sólida e infranqueable ante los intereses extranjeros, es la preocupación constante de mejoría de todos los que componen la patria.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!