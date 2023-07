Una pendiente peligrosa: Geopolítico y geoeconomía hoy

El mes de julio de 2023 será recordado en los anales de la política internacional por la Cumbre de la OTAN en Vilnius (Vina), la capital de Lituania, los pasados 11 y 12 de este mes.

En ella Ucrania vio frustrada su esperanza de encontrar una vía de integración inmediata y expedita la unión militar nord-atlántica, pero eso sí, dar pasos específicos para convertirse de alianza defensiva en una clara arma ofensiva, lo que supone: 1. Comprometer los presupuestos militares de los países miembros hasta un mínimo del 2% del PIB de cada uno; 2. Estacionar tropas en zonas sensibles del este europeo, en especial Rumania, Polonia y los estados bálticos y 3. El frustrado intento de "lanzar" la OTAN (por definición "atlántica") hacia el indo-pacífico en el reconocimiento de lo dicho por Biden en Madrid: "el enemigo es Rusia, pero el adversario estratégico es China".

Por otra parte, desde el punto de vista de la geo-economía, los dos elementos centrales son, por una parte, en la superficie, de la subida de tipos de interés tanto en los Estados Unidos de América ( EEUU) como en la Unión Europea (UE), a fin de convertir una inflación que amenaza el orden mercantil con la centralidad del mecanismo de precios. Con una diferencia: la inflación estadounidense es fundamentalmente de exceso de demanda combinada con la creación ex nilio de masa monetaria por la Reserva Federal; la inflación europea es una inflación de costos, especialmente provocada por la elevación de los precios de la energía (gas y petróleo) y de costos productivos. Por eso, la subida de tipos de interés tendrá efectos diferenciados.

Por un lado, permitirá que bajen los precios y se tenga un "aterrizaje" más o menos suave, en los EEUU; pero en Europa provocará una grave recesión que empujará un proceso perverso, provocado por la política norteamericana: la Ley anti-inflacionaria de los EEUU relocalizará las mayores industrias europeas, especialmente en TIC, industrias y energías limpias, dentro de las fronteras de los EEUU (lo cual incluso, atraerá a las que hoy tienen las de micro y nano chips en Taiwán), y el nivel de vida de los europeos se reducirá drásticamente: pérdida de viviendas, empobrecimiento de las clases medias, y mayor dependencia tecnológica de los EEUU, aparte de la mayor dependencia en materia de seguridad (pues la propias industrias militares de Europa caerán ante sus contrapartes norteamericanas).

No olvidemos el efecto bumerán o tiro en el propio pie que se han autoinflingido los propios europeos al adoptar las sanciones anti-rusas: el petróleo y gas ruso, antes barato y motor de la industria alemana - locomotora de Europa- ha sido reemplazado por petróleo y gas norteamericanos, un 40% más caro o por el petróleo ruso revendido por chinos e indios en una verdadera medida de estulticia supina de los líderes de Bruselas, y de los mandatarios de los propios estados de la UE.

Tanto desde el punto de vista geopolítico como geo-económico, el mes de julio de 2023 es un mes de transición en la creación del nuevo orden mundial. Por una parte la cacareada ofensiva ucraniana se ha convertido en un fracaso con las repetidas portadas de sucesos menores no logran disfrazar. Y en lo económico, el fantasma de una gran depresión no logra desaparecer pese a que el FMI ha pronosticado un crecimiento mundial del 3% como tasa media global; y de 1.8% para los EEUU y un 1.4% para la eurozona; mientras predice un crecimiento del 5.2 % para China y 6.1% para la India, y de un 1.4% para Rusia; mientras en América Latina, Brasil crecerá un 2.6 % y México un 2% (Ver El Financiero, disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/25/economia-de- mexico-fmi-mejora-su-pronostico-para-2023-en-cuanto-queda/) Sin embargo, muchos analistas empiezan a señalar como el crecimiento de la deuda estadounidense se está convirtiendo en un peligro para la estabilidad mundial y un detonante de su propia decadencia económica, pues, si el dólar ya empieza a perder su primacía indisputada como divisa mundial (hoy el 60% de la reservas mundiales están pactadas en dólares), los EEUU no podrán seguir endeudándose y tapando su enorme déficit presupuestario con la emisión de moneda y más deuda. (La Oficina del Presupuesto del Congreso de los EEUU ha dicho que, de mantenerse la tendencia, la deuda norteamericana podría pasar de representar el 100% del PIB norteamericano hasta un 200% en los próximos 20 años, lo que a todas luces será insostenible.).

Frente a ello, el bloque BRICS y su proyecto de moneda común basada en oro y/o una cesta de monedas y metales estratégicos. empieza a tener una concreción fundada en la superpotencia china y en las alianzas económicas promovidas por Moscú en África y por Beijing tanto en el continente africano como en América Latina. Esfuerzos, estos últimos que ya han llevado a Washington a quebrar voluntades de sus aliados/vasallos en la región con amenazas más o menos veladas y una campaña de medios que arrecia desde las grandes cadenas y poderes mediáticos controlados por la derecha y los poderes oligopólicos de la región. Para muestra un botón: las diferencias en la reunión de la CELAC/UE organizada, donde los alineamientos pro EEUU y pro BRICS fueron más que evidentes.

Por otra parte, si Indonesia y otros 18 países se integraran progresivamente al acuerdo de los BRICS, estos pasarían a tener no sólo integrada la mayoría de la población del mundo, sino un porcentaje mayoritario de la economía mundial (a la fecha, los BRICS son el 31.5% del PIB mundial, frente al 30.7% del G7). Por ello, el futuro se centra en la disputa tecnológica y en el control de minerales estratégicos como el litio y las tierras raras, así como el uranio.

Tecnología de comunicación, robótica, inteligencia artificial y energía serán los ejes de lo que se viene por delante, más allá que la actual guerra en Ucrania termine con la desaparición de esta entidad como estado (de hecho ya es un estado fallido, inviable fiscalmente sin la ayuda anglo-norteamericana y europea occidental) y se pacte un alto al fuego que por lo menos de fin a esta absurda carnicería creada por la expansión de la OTAN en su afán de cercar, desangrar y desmembrar a Rusia.

