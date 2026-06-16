Camacho confirma a Shirley Castañeda como candidata de RM para la presidencia de la Asamblea

El próximo 1 de julio, la Asamblea Nacional (AN) de Panamá elegirá a su nueva junta directiva en un escenario complejo, donde ninguna fuerza política cuenta con una mayoría clara.

El diputado Luis Eduardo Camacho confirmó que su colectivo irá con candidato propio y postuló formalmente a la diputada Shirley Castañeda para presidir el Órgano Legislativo, buscando saldar la "deuda" del periodo pasado.

El camino para definir la candidatura de RM no fue sencillo. Según relató Camacho, el partido inició con ocho aspirantes dentro del colectivo, por lo que debieron realizar una especie de primaria interna para unificar fuerzas.

El diputado justificó esta decisión señalando que no se trata de realizar una meta en un partido de gobierno, sino de tener un miembro dirigiendo la Asamblea para aportar con trabajo a los temas nacionales.

Uno de los puntos más álgidos de las declaraciones de Camacho fue el revés a las intenciones de reelección del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

El funcionario reveló que Herrera lo buscó directamente para armar una alianza de cara al periodo legislativo 2025; incluso, le ofreció la vicepresidencia de la Asamblea a cambio de su voto. Sin embargo, la respuesta de Camacho fue un rotundo no, debido a que la prioridad de RM es conquistar la presidencia del Palacio Justo Arosemena.

En la elección anterior, la diferencia entre Jorge Herrera y Shirley Castañeda fue de tan solo tres votos, una victoria ajustada que Herrera logró gracias al respaldo crucial de la bancada independiente Vamos.

Hoy, ese panorama ha cambiado radicalmente. Para la elección de este 1 de julio, Camacho proyecta un escenario de máximo tres candidatos en la papeleta: por un lado, Realizando Metas con Shirley Castañeda a la cabeza, asegurando que ya amarraron los más de 36 votos necesarios para ganar. Por otra parte, la bancada Vamos iría con candidato propio tras un evidente distanciamiento con la actual gestión de Herrera; y finalmente, el partido Movimiento otro Camino (MOCA), que no descarta presentar una postulación.

Si la bancada independiente Vamos decide lanzar su propia figura, Jorge Herrera se quedaría sin el respaldo político que lo llevó al poder, dejando el camino libre para que RM y sus aliados asuman el control del Legislativo. E

El desenlace final, como advierte Camacho, se conocerá el mismo día de la votación en el pleno.