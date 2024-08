Camacho: Desinformación golpea a un proyecto que busca la reconciliación

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, planteó que existe una campaña de desinformación contra su proyecto de ley, del cual aclaró que no produce amnistía ni indulto y tampoco fomenta la impunidad y la corrupción.

"Busca crear las condiciones para que la reconciliación entre los panameños sea efectiva", resaltó.

Las críticas contra el proyecto van dirigidas a que busca beneficiar a Ricardo Martinelli, ante lo que el diputado reaccionó que el proyecto no beneficia a ninguna persona ni a ningún grupo, y sin en algún momento tiene que actuar para hacer justicia al expresidente, no le temblará la mano en hacerlo.

"Si no llegase por las vías que tienen que llegar, la solución a la persecución política contra Ricardo Martinelli, a mi no me va a temblar la mano para presentar un proyecto de amnistía que lo beneficie", enfatizó Camacho.

Explicó que el proyecto lo que hace es desarrollar dos normas que están en la Constitución, las cuales son el indulto y la amnistía, las que se otorgan por delitos políticos.

En este sentido, afirmó que en la legislación panameña no existe ninguna norma jurídica que defina cuales son los delitos políticos.

Con respecto a un fallo de la Corte Suprema en la que determinó que delitos pueden ser considerados políticos, Camacho advirtió que la administración de justicia panameña no funciona con precedentes y que el Órgano Judicial no puede legislar a través de sus fallos.

"Nuestras decisiones judiciales deben basarse en lo que dice la ley", declaró el diputado.

Camacho no siente que el presidente José Raúl Mulino piense en vetar su proyecto, porque él mismo reconoció que no lo conoce.

Para el diputado, el presidente reaccionó con base en las desinformaciones que se han vertido sobre el proyecto, ya que no es para dar amnistía a alguien en específico.

"La amnistía no se insinúa. Se da o no se da", resumió.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!