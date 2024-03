Cámara de Comercio rechazó demanda de inconstitucionalidad contra José R. Mulino

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura (CCIA) está preocupada por el manejo que se le de a la demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Tribunal Electoral (TE) que validó la candidatura presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino.

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega señaló que "a menos de 50 días del torneo electoral le preocupa de sobremanera que haya movimientos que se consideran políticos" "Nosotros siempre vamos a respetar el Estado de Derecho, vamos a respetar que la justicia lleve adelante los proceso como los debe llevar, pero en este caso que se está hablando del candidato Mulino y de la demanda de inconstitucionalidad, cómo Cámara de Comercio queremos decir que vamos a ver con mucha preocupación una atención acelerada a ese caso y sobre todo si se llegara a dar un fallo que no esté en estricto cumplimiento con los tiempos establecidos de la ley.

Destacó que si ello se lo van a ver "como un movimiento político y manipulaciones, en este momento donde necesitamos salvaguardar la democracia en nuestro país y tenemos que fortalecerla, no lo vamos a ver bien".

Agregó que "como Cámara no queremos meternos en temas jurídicos, ni en el debate jurídico de quién está a favor o en contra, pero lo queremos decir que quede muy claro que sí notamos un proceso acelerado en la atención de este caso vamos a estar sumamente preocupados".Otro de los que se ha sumado a la defensa de la democracia panameña y la no inhabilitación de Mulino, es el exdefensor del Pueblo y abogado constitucionalista, Italo Antinori, quien cuestionó el actuar del Órgano Judicial.

El letrado indicó que como es conocido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en la polémica, como discutida resolución del 1 de febrero de 2024 – tal como muchos veía venir, de forma veloz y como no ocurre con otros casos, no admitió el recurso de casación penal interpuesto a favor del candidato y expresidente de la República, Martinelli.Decisión con lo cual se creó no solo una situación jurídica / política única, compleja y polémica, sino que dinamitó el proceso electoral, generando conflictos, provocando lagunas legales e incertidumbre social / electoral.Antinori agregó que la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, comunicó al Tribunal Electoral (organismo que administra la jurisdicción electoral) que la sentencia "estaba en firme", cuando aún habían otros recursos en Tribunales Superiores que estaban por resolverse respecto a esa resolución.

"Ello produjo serias dudas, puesto que no es posible que una resolución judicial esté ejecutoriada si aún hay recursos pendientes por resolver inherentes a la misma resolución", expresó el experto.Cuestionó que los trámites se hicieran con una velocidad inusitada, como nunca se había visto en ningún otro proceso.

Acotó que incluso el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, en un programa de televisión señaló que para inhabilitar a Martinelli, se tenía que hacer a doble instancia, pero resultó incomprensible e inexplicable que se hayan obviado el trámite procesal correspondiente y "hayan violado descaradamente la ley".Agregó que si la Ley establecía un procedimiento a seguir, ¿por qué razón no lo cumplieron? y violaron las disposiciones legales que están llamados y obligados a cumplir. Expresó que en Panamá se han alineado con los precedentes nefastos de otros países que han usado la judicialización de la política para manipular sus respectivos procesos electorales.'

8

son los candidatos que participan en las elecciones generales de mayo próximo. 3

son candidatos a la Presidencia de la república por la libre postulación. 12

de marzo se presentó la acción de inconstitucionalidad contra la candidatura de Mulino. 3

horas tan solo se tomo la Corte Suprema de Justicia para admitirlo.

"Casos lamentables de otros países, como el de María Corina Machado en Venezuela y Donald Trump en loa Estados Unidos (EE.UU.) entre otros procesos y precedentes, son malos ejemplos que lamentablemente ha seguido la justicia en Panamá", esto al referirse a los sucedido con Martinelli y lo que están pretendiendo unos sectores que se haga con la candidatura de Mulino.4 3"Con absoluta sinceridad y objetividad, el caso del expresidente Ricardo Martinelli nos genera serias dudas en cuanto a la indiscutible vulneración del debido proceso (inaudita celeridad no vista en otros casos, violación de términos y procedimientos, impedimento de repreguntar a testigos y otras evidentes violaciones) que sería muy largo enumerar", dijo.Caso Mulino.

Por otro lado, Italo Antinori señaló que no se trata de estar de acuerdo con Martinelli o Mulino, sino del pleno respeto a la ley que debe ser igual para todos.Agregó que como si fuera poco toda la cuestionada y siniestra actuación del Órgano Judicial panameño contra la candidatura de Ricardo Martinelli, ahora las fuerzas tenebrosas la enfilan contra el candidato sustituto designado por el Tribunal Electoral en su reemplazo: José Raúl Mulino quien era su candidato a Vicepresidente.

"Pareciera que el cuestionado Órgano Judicial de Panamá, quiere seguir entrometiéndose en la arena política al propiciar que dos o tres candidatos, desesperados, porque no logran remontar en la intención del voto, manipulen y arremetan contra la candidatura de José Raúl Mulino, como candidato sustituto de Ricardo Martinelli Berrocal a la Presidencia de la República", argumentó el jurista.

Comentó que la acción de inconstitucionalidad presentada el 12 de marzo de 2024, por la abogada Karisma Karamañites Testa fue desafortunadamente admitida por el magistrado ponente en menos de tres horas, acto que demuestra disconformidad con la actuación de la Corte Suprema de Justicia.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Contrario a esto, Antinori dijo que hace más de seis meses, el abogado Teófanes López, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la decisión del Tribunal Electoral que no admitió la inhabilitación contra el candidato Rómulo Roux, por no tener la ciudadanía panameña.

Contrario a lo ocurrido con el caso de José Raúl Mulino, cuya demanda fue admitida en menos de tres horas, la de Rómulo Roux, en más de seis (6) meses no ha sido admitida."Sucede que Rómulo Roux, adquirió, hace algunos años y por naturalización, la nacionalidad de Estados Unidos.

Posteriormente renunció a dicha nacionalidad por evidente conveniencia para que no le afectara en su actividad política", expresó.Sin embargo, el artículo 13 de la Constitución Política es claro y puntual al señalar que la renuncia a la nacionalidad panameña por nacimiento "suspenderá la ciudadanía".

Añade que dicho artículo en su parte final también señala que se produce una renuncia tácita "cuando se adquiere otra nacionalidad…", por lo que es lógico, que Roux perdió la ciudadanía panameña.

Antinori afirmó que el contenido de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino, está dirigida a cuestionar aspectos legales y las normas constitucionales que cita como supuestamente violadas, son ambiguas y meramente declarativas que no contienen en esencia violaciones directas.

Dijo que la técnica constitucional usada es pésima y revela un evidente desconocimiento del concepto y de la materia, lo cual denota que quien la redactó es un neófito en los temas constitucionales o que solo pretendía que se presentara la acción a sabiendas de que cuenta con el previo beneplácito de algunos magistrados de la CSJ.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!