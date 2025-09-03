Comisión prohíja anteproyecto que elimina jubilaciones especiales

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 115, que busca eliminar las jubilaciones especiales otorgadas a miembros de la Policía Nacional, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de un proyecto que pretende crear un sistema único de jubilación para todos los servidores públicos, el cual reemplace toda jubilación especial que actualmente rige en el país.

El diputado proponente, Neftalí Zamora, señaló que las jubilaciones especiales son un beneficio particular y han sido criticadas por la forma en las que se otorgan, porque no son de tipo contributivo, sino que se pagan con el Presupuesto General del Estado.

“El proyecto de ley no es la solución total a este problema, pero creo que es una ‘punta de flecha’ para poder comenzar esta conversación”, afirmó.

Agregó que la iniciativa no busca dejar de lado a ninguna persona, sino integrar a todos los funcionarios bajo un mismo sistema.

Sin embargo, reconoció que policías y comisionados han manifestado dudas sobre cómo impactaría esta medida en su futuro.

Según Zamora, un sistema único de jubilación es más justo, transparente, y sostenible y todos estarán bajo las mismas reglas: edad, cuotas, tope de pensión y financiamiento contributivo.