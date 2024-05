Controversia legal de Mulino se incluirá en informe de observadores

Los observadores internacionales adelantaron este viernes que incluirán en el informe final de las elecciones generales del 5 de mayo en Panamá, la controversia legal alrededor de la candidatura de José Raúl Mulino, sustituto del inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli, y que ya fue ratificada horas antes por la Corte Suprema de Justicia.



"Ese aspecto también va a ser objeto de evaluación por parte de la misión, sin duda alguna, y va a formar parte del informe final", dijo el jefe de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Wilfredo Penco, durante una rueda de prensa al ser preguntado sobre la controversia legal de la postulación de Mulino.



Penco agregó que ese informe final será "como corresponde, muy ponderado, pero muy estricto y riguroso en todos los aspectos".



En la madrugada de este viernes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró que "no es inconstitucional" la decisión del pasado 4 de marzo del Tribunal Electoral (TE) de designar como candidato presidencial a Mulino, favorito en los sondeos para las elecciones generales del domingo, en sustitución in extremis del expresidente Martinelli, que fue inhabilitado tras ser condenado a más de diez años de prisión.



Con esa decisión del Supremo panameño, tras una maratónica sesión, y el pronunciamiento del Tribunal Electoral, Mulino saldrá en la papeleta de este domingo a la vez que se despejó la incertidumbre que pesó sobre la oferta electoral a lo largo de la campaña que finalizó la víspera.



La misma Corte Suprema había admitido en marzo una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del Tribunal Electoral que designó a Mulino como candidato a la Presidencia. Esa denuncia se basaba en que Mulino no tiene un candidato a vicepresidente, lo que viola artículos constitucionales, y que no fue elegido en primarias por el partido que lo abandera, fundado por el expresidente Martinelli, entre otros.



"Toda campaña electoral es un proceso plagado de pasiones, controversias (y) debates. Por supuesto, Panamá no escapa a estas características fundamentales con las peculiaridades que presenta este proceso y que, justamente, ha dado lugar a una profundización por parte de los miembros de esta misión en las reuniones que hemos tenido con las autoridades electorales (y) con los partidos políticos", señaló Penco.



Unos tres millones de panameños están llamados a las urnas el 5 de mayo para elegir a sus nuevos presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus suplentes, para el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.



Como en sondeos anteriores del diario La Prensa, el último difundido en la víspera antes del inicio este viernes del período de reflexión, Mulino ocupa el primer puesto entre los ocho candidatos con el 37,6% de la intención de voto, mientras sus tres contrincantes inmediatos se mantienen a cierta distancia.



El expresidente Martín Torrijos, por el Partido Popular (PP), Rómulo Roux, por Cambio Democrático (CD), y Ricardo Lombana, por el Movimiento Otro Camino (Moca), le siguen con un apoyo del 16,4 %, 14,9 % y 12,7 %, respectivamente, un "empate técnico" cuando el margen de error se sitúa en el 2 %.

